El 2 de febrero se estrena nueva conexión aérea Barranquilla

La nueva conexión aérea directa entre Barranquilla y Nueva York comenzará a operar oficialmente el 2 de febrero de 2027, tras la realización de un vuelo especial previo operado por Avianca que proyecta esta ruta regular. Medios como Pulzo, ELHERALDO.CO, Aviacionline, Caracol Radio y Zona Cero han reportado el anuncio de este itinerario que enlazará a ambas ciudades.

El cubrimiento destaca la puesta en marcha de la ruta directa y los preparativos de la aerolínea para consolidar la operación regular el próximo año. Sin embargo, persisten imprecisiones en los plazos reportados inicialmente por algunos medios que apuntaban al inicio de operaciones en fechas distintas, mientras que las coberturas no especifican detalles adicionales sobre frecuencias, tarifas o aeronaves asignadas.

Los siguientes reportes deberán esclarecer la programación definitiva de los vuelos y la confirmación oficial de los horarios por parte de la aerolínea encargada de cubrir la nueva conexión internacional.