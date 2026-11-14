Estados Unidos pidió estacionar al aire libre más de 720.000 BMW por riesgo de incendio

Los propietarios de más de 720.000 vehículos BMW en Estados Unidos enfrentan una recomendación urgente para estacionar sus automóviles al aire libre debido a un riesgo de incendio que persiste incluso cuando el motor se encuentra apagado. Esta medida afecta directamente a los conductores y a la propia marca automotriz, la cual lleva a cabo un proceso de retirada de las unidades involucradas.

La información sobre esta alerta ha sido difundida de manera coincidente por diversos medios internacionales como Infobae, MarketScreener España, DiarioBitcoin, Quartz y Vietnam.vn. Las coberturas señalan de forma generalizada que la recomendación de aparcar en el exterior busca prevenir incidentes mayores mientras los vehículos permanezcan detenidos.

No obstante, la cobertura no especifica en detalle los mecanismos técnicos exactos que provocan la falla en el motor apagado ni detalla un calendario preciso para la resolución definitiva del problema mecánico que afecta a los miles de automóviles señalados.