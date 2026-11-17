Cinco medios deportivos confirman que Cruz Azul ha iniciado negociaciones formales con Rayados de Monterrey para incorporar a Iker Fimbres de cara al torneo Clausura 2027. La operación surge como respuesta directa a la salida programada de Erik Lira, dejando una vacante en el mediocampo que la directiva celeste busca cubrir con la joven promesa regiomontana. 365Scores, TV Azteca, Excélsior, Sports Illustrated y Vamos Azul coinciden en que las conversaciones están en marcha, aunque ninguno detalla montos económicos ni cláusulas contractuales específicas.

Los reportes destacan el perfil de Fimbres como "joya" de las fuerzas básicas de Monterrey, lo que sugiere que el club regiomontano podría exigir una compensación significativa por uno de sus activos más valorados. El desenlace dependerá de la disposición de Monterrey para desprenderse de su canterano y del acuerdo económico entre ambas instituciones.

La ventana de fichajes de invierno será el momento decisivo para concretar o descartar la transferencia antes del inicio del Clausura 2027.