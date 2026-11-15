¿Fin al sueño? Lira tiene jugosa oferta y no es de Europa
Atlas prepara oferta millonaria por Erik Lira y podría cerrar su fichaje antes de que termine el mercado.
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Cobertura (4)
- Todos los detalles sobre el supuesto interés del Atlas por Erik Lira Sports Illustrated · hace 5 h
- Atlas buscará el fichaje de Erik Lira y prepararía oferta millonaria Telemundo · hace 5 h
- Atlas quiere fichar a Erik Lira de Cruz Azul, fuentes ESPN Deportes · hace 5 h
- ¿Fin al sueño? Lira tiene jugosa oferta y no es de Europa TUDN · hace 5 h
El resumen
El 14 de noviembre, ESPN Deportes, Telemundo, Sports Illustrated y TUDN coincidieron en que Atlas busca fichar al mediocampista de Cruz Azul con una propuesta económica relevante. La información surge en plena ventana de transferencias, cuando el jugador era vinculado con clubes europeos.
Las fuentes consultadas indican que la directiva rojinegra ya habría presentado o está ultimando la oferta, aunque Cruz Azul no ha confirmado negociaciones formales ni el monto exacto.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.
Respuestas rápidas
¿Qué club quiere fichar a Erik Lira?
Atlas, según ESPN Deportes, Telemundo, Sports Illustrated y TUDN.
¿De qué equipo es actualmente Lira?
Juega en Cruz Azul.
¿Se conoce el valor de la oferta?
La cobertura la describe como millonaria o jugosa, pero no precisa la cifra exacta.
Velocidad
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