¿Fin al sueño? Lira tiene jugosa oferta y no es de Europa

El 14 de noviembre, ESPN Deportes, Telemundo, Sports Illustrated y TUDN coincidieron en que Atlas busca fichar al mediocampista de Cruz Azul con una propuesta económica relevante. La información surge en plena ventana de transferencias, cuando el jugador era vinculado con clubes europeos.

Las fuentes consultadas indican que la directiva rojinegra ya habría presentado o está ultimando la oferta, aunque Cruz Azul no ha confirmado negociaciones formales ni el monto exacto.