Las compras navideñas se adelantan en los comercios de múltiples regiones debido al despliegue de las campañas de rebajas y descuentos asociados al Black Friday y al Cyber Monday. En Estados Unidos, el Black Friday se fija para el 27 de noviembre y el Cyber Monday para el 30, con calendarios de ofertas en Amazon, Walmart, Best Buy y Costco, según detalla El Universo. Paralelamente, medios como El Confidencial, elDiario.es, La Vanguardia, Diario AS y El Faro de Ceuta informan sobre las fechas de inicio, tiendas participantes como Zara, Massimo Dutti, Mango, Sfera y El Corte Inglés, y consejos para el ahorro.

La cobertura internacional abarca también a México, donde El Imparcial, N+, Al Diálogo y El Informador relacionan el fin de El Buen Fin con la llegada de las ofertas del Black Friday y el Cyber Monday para compras estratégicas. En paralelo, publicaciones en Argentina, Perú, Ecuador y España abordan guías de compra, selecciones de productos y dinámicas comerciales específicas, como las tarjetas regalo en Málaga Nostrum recogidas por La Diversiva, además de las selecciones editoriales de Vogue España y ELLE. La cobertura no detalla los volúmenes totales de ventas proyectados ni las cifras exactas de inventario disponible en cada una de las tiendas mencionadas.

Las próximas actualizaciones de los medios confirmarán el desarrollo de las jornadas de descuentos directos y la evolución de las compras en los distintos mercados internacionales.