La startup de inteligencia artificial Anthropic fijará el monto de su histórica salida a bolsa, con apuestas cripto que apuntan a una valoración de US$1,7 billones pese a la caída general del sector, según Bloomberg y Yahoo Finanzas. Amazon y Google mantendrán cerca del 28% de la compañía tras la OPI, consolidando su influencia en la gobernanza de una de las rivales más fuertes de OpenAI, de acuerdo con Bloomberg.com y Yahoo Finanzas.

Los siete fundadores —Dario Amodei, Daniela Amodei, Jack Clark, Sam McCandlish, Tom Brown, Jared Kaplan y Benjamin Mann— están a punto de convertirse en multimillonarios, perfilados por BBC, EL PAÍS, Infobae y Yahoo Finanzas. La operación genera gran interés en Wall Street pese a las caídas de acciones de IA, mientras analistas de CoinDesk descartan que la OPI sea responsable de la reciente caída del bitcoin; los próximos pasos incluyen el precio final de la oferta y el debut bursátil.