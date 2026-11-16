Amazon inauguró su primera instalación de operaciones en Puerto Rico y el Caribe, un centro logístico en Dorado capaz de procesar hasta 70.000 paquetes diarios y ofrecer entregas en dos días. La apertura marca la entrada física de la compañía en el mercado puertorriqueño tras años de envíos desde Estados Unidos continentales.

El centro está a cargo de un ejecutivo boricua, según El Nuevo Día, y su operación fue documentada en video por El Vocero y WAPA.tv. NotiCel y Telemundo Puerto Rico confirman la promesa de envíos en 48 horas para los clientes de la isla, un cambio estructural en la velocidad y costo de la logística de última milla.

La puesta en marcha inmediata del servicio de dos días y el volumen real de paquetes procesados en las primeras semanas serán la prueba operativa clave. La cobertura no especifica número de empleados contratados ni planes de expansión a otras instalaciones en la isla.