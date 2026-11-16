A cargo de un boricua el centro de logística de Amazon en Dorado
Amazon abre su primer centro logístico en el Caribe, en Dorado, Puerto Rico, bajo dirección local y con capacidad para 70.000 paquetes diarios.
- Clave informativa: A cargo de un boricua el centro de logística de Amazon en Dorado
- Punto central: Amazon abre su primer centro logístico en el Caribe, en Dorado, Puerto Rico, bajo dirección local y con capacidad para 70.000 paquetes diarios.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 20 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (7)
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El resumen
Amazon inauguró su primera instalación de operaciones en Puerto Rico y el Caribe, un centro logístico en Dorado capaz de procesar hasta 70.000 paquetes diarios y ofrecer entregas en dos días. La apertura marca la entrada física de la compañía en el mercado puertorriqueño tras años de envíos desde Estados Unidos continentales.
El centro está a cargo de un ejecutivo boricua, según El Nuevo Día, y su operación fue documentada en video por El Vocero y WAPA.tv. NotiCel y Telemundo Puerto Rico confirman la promesa de envíos en 48 horas para los clientes de la isla, un cambio estructural en la velocidad y costo de la logística de última milla.
La puesta en marcha inmediata del servicio de dos días y el volumen real de paquetes procesados en las primeras semanas serán la prueba operativa clave. La cobertura no especifica número de empleados contratados ni planes de expansión a otras instalaciones en la isla.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Dónde está ubicado el nuevo centro de Amazon?
En Dorado, Puerto Rico, primera instalación de operaciones de Amazon en la isla y en el Caribe.
¿Qué capacidad de procesamiento tiene?
Hasta 70.000 paquetes diarios, según El Vocero de Puerto Rico.
¿Quién dirige el centro?
Un ejecutivo boricua, según informa El Nuevo Día.
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