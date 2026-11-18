Chile vs Colombia EN VIVO: Luis Suárez falló penalti, Vigouroux atajó
Lawrence Vigouroux atajó y Luis Suárez falló un penalti en el encuentro entre Chile y Colombia.
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El resumen
La cobertura deportiva sigue el partido entre Chile y Colombia, marcado por jugadas decisivas como el penalti errado por Luis Javier Suárez y la atajada de Lawrence Vigouroux para salvar a La Roja. Medios como Chilevisión, El Tiempo, AS Colombia, ESPN Deportes y Futbolred detallan las acciones del encuentro, incluyendo la atención sobre un jugador solitario destacado por los hinchas chilenos y las declaraciones previas de Suárez.
Los aficionados y seguidores de ambas selecciones siguen de cerca las repercusiones de este partido y el rendimiento de los protagonistas en el desarrollo de la competición.
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Cobertura (5)
- “El único que juega”: El solitario jugador destacado por hinchas de Chile en partido ante Colombia Chilevisión · hace 8 h
- Video | Luis Javier Suárez erró un penalti en el partido Chile vs. Colombia, en medio de la polémica por sus declaraciones El Tiempo · hace 8 h
- Chile AS Colombia · hace 8 h
- Lawrence Vigouroux salvó a La Roja con una atajada magistral ESPN Deportes · hace 8 h
- Chile vs Colombia EN VIVO: Luis Suárez falló penalti, Vigouroux atajó Futbolred · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Qué jugada destacó el desempeño de Lawrence Vigouroux?
Lawrence Vigouroux realizó una atajada magistral para salvar a La Roja, según la cobertura.
¿Quién falló el penalti en el partido?
Luis Javier Suárez erró un penalti durante el encuentro.
¿Qué medios cubren el evento?
La cobertura incluye a Chilevisión, El Tiempo, AS Colombia, ESPN Deportes y Futbolred.
Velocidad
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