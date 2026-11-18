La cobertura deportiva sigue el partido entre Chile y Colombia, marcado por jugadas decisivas como el penalti errado por Luis Javier Suárez y la atajada de Lawrence Vigouroux para salvar a La Roja. Medios como Chilevisión, El Tiempo, AS Colombia, ESPN Deportes y Futbolred detallan las acciones del encuentro, incluyendo la atención sobre un jugador solitario destacado por los hinchas chilenos y las declaraciones previas de Suárez.

Los aficionados y seguidores de ambas selecciones siguen de cerca las repercusiones de este partido y el rendimiento de los protagonistas en el desarrollo de la competición.