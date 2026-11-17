La cobertura de El Tiempo estableció inicialmente que, durante el inicio de la Milagro Week, José Manuel Restrepo anunció que Grupo Plata aumentará su inversión en Colombia a US$400 millones. Posteriormente, Bloomberg Línea reportó que Colombia inició una gira en Nueva York que busca atraer más de US$50.000 millones en inversión extranjera.

Asimismo, El Espectador detalló que Restrepo sostuvo una reunión con Meeks en la misma ciudad al inicio de las actividades, mientras que Parques Nacionales Naturales de Colombia indicó que lidera la promoción de turismo y biodiversidad en el evento. La información disponible no registra contradicciones significativas entre los medios sobre los anuncios principales realizados en Nueva York, aunque la cobertura actual se centra en detallar los montos y los sectores involucrados en la gira.