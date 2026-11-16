Premios Grammy 2027: Shakira, Karol G, J Balvin, Feid, Ryan Castro, Fonseca, Carlos Vives y Juanes, estos son los colombianos nominados
Las nominaciones a los Premios Grammy 2027 revelan un dominio histórico de las mujeres y sorpresas notables.
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El resumen
Las nominaciones para los Premios Grammy 2027 se han hecho públicas, destacando la exclusión de Harry Styles y del hip hop, junto con la presencia inesperada de Dolly Parton, según informan medios como AP News. El liderazgo de las candidaturas recae en RAYE y Rosalía en un año señalado como histórico para las mujeres, con Rosalía extendiendo su dominio al alcanzar nominaciones en las categorías de álbum y canción del año, tal como detallan coberturas de Billboard y San Antonio Express-News.
En el ámbito regional, los listados oficiales publicados por medios como Rolling Stone en Español y El Tiempo confirman las nominaciones para diversos artistas de Argentina, así como para figuras colombianas destacadas como Shakira, Karol G, J Balvin, Feid, Ryan Castro, Fonseca, Carlos Vives y Juanes.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes lideran las nominaciones a los Grammy 2027?
RAYE y Rosalía encabezan las nominaciones en un año destacado por la presencia femenina.
¿Qué artistas colombianos figuran en la lista de nominados?
La cobertura menciona a Shakira, Karol G, J Balvin, Feid, Ryan Castro, Fonseca, Carlos Vives y Juanes.
¿Qué ausencias o sorpresas señalan los reportes?
Las nominaciones dejaron fuera a Harry Styles y al hip hop, y registraron la presencia de Dolly Parton.
Cobertura (11)
- Latin Noms at the Gringo Grammys Hits Daily Double · hace 9 h
- Lista parcial de nominados a los premios Grammy 2027 AP News · hace 9 h
- Rosalía logra nueve nominaciones a los Grammy de 2027 EL PAÍS · hace 9 h
- RAYE y Rosalía lideran nominaciones al Grammy 2027 en año histórico para las mujeres Billboard · hace 9 h
- Rosalía extiende su dominio con nominaciones al álbum y canción del año en los Grammy San Antonio Express-News · hace 9 h
- Nominaciones al Grammy dejan fuera a Harry Styles y al hip hop; sorprende Dolly Parton AP News · hace 9 h
- Premios Grammy 2027: todos los artistas argentinos nominados Rolling Stone en Español · hace 9 h
- Lista parcial de nominados a los premios Grammy 2027 Houston Chronicle · hace 9 h
- Rosalía y más: Estos son los latinos nominados al Grammy 2027 Billboard · hace 9 h
- Raye lidera las nominaciones al Grammy 2027, seguida de Rosalía y Olivia Rodrigo AP News · hace 9 h
- Premios Grammy 2027: Shakira, Karol G, J Balvin, Feid, Ryan Castro, Fonseca, Carlos Vives y Juanes, estos son los colombianos nominados El Tiempo · hace 9 h
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