Las nominaciones para los Premios Grammy 2027 se han hecho públicas, destacando la exclusión de Harry Styles y del hip hop, junto con la presencia inesperada de Dolly Parton, según informan medios como AP News. El liderazgo de las candidaturas recae en RAYE y Rosalía en un año señalado como histórico para las mujeres, con Rosalía extendiendo su dominio al alcanzar nominaciones en las categorías de álbum y canción del año, tal como detallan coberturas de Billboard y San Antonio Express-News.

En el ámbito regional, los listados oficiales publicados por medios como Rolling Stone en Español y El Tiempo confirman las nominaciones para diversos artistas de Argentina, así como para figuras colombianas destacadas como Shakira, Karol G, J Balvin, Feid, Ryan Castro, Fonseca, Carlos Vives y Juanes.