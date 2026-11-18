La cobertura deportiva registra el enfrentamiento entre Nacional y Once Caldas, un encuentro en vivo reseñado por Win Sports y Futbolred que terminó con un marcador de 2-2. El cubrimiento sitúa a Once Caldas como finalista en la Copa Colombia, instancia en la que busca superar antecedentes previos en definiciones por el título.

Por el momento, la información disponible se limita al desarrollo del encuentro y al desempeño de los equipos en esta fase del torneo, sin que se especifiquen detalles adicionales sobre futuros encuentros.