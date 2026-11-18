Se soltó James a hacer goles: vea tantos de Nacional vs Once Caldas
Nacional y Once Caldas empataron en un partido donde James marcó su primer gol en el Atanasio.
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Cobertura (5)
- Once Caldas es finalista en Copa Colombia y ahora quiere romper una “maldición”: así le fue en las anteriores definiciones Infobae · hace 9 h
- 🔴 EN VIVO: Nacional vs. Once Caldas Win Sports · hace 9 h
- Nacional 2-2 Once Caldas EN VIVO: el blanco desnuda errores verdes Futbolred · hace 9 h
- James marcó su primer gol en el Atanasio y Nacional toma ventaja ante Once Caldas ESPN Deportes · hace 9 h
- Se soltó James a hacer goles: vea tantos de Nacional vs Once Caldas Futbolred · hace 9 h
El resumen
La cobertura deportiva registra el enfrentamiento entre Nacional y Once Caldas, un encuentro en vivo reseñado por Win Sports y Futbolred que terminó con un marcador de 2-2. El cubrimiento sitúa a Once Caldas como finalista en la Copa Colombia, instancia en la que busca superar antecedentes previos en definiciones por el título.
Por el momento, la información disponible se limita al desarrollo del encuentro y al desempeño de los equipos en esta fase del torneo, sin que se especifiquen detalles adicionales sobre futuros encuentros.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 3 min.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido?
El encuentro entre Nacional y Once Caldas terminó con un empate 2-2.
¿Qué se destaca de la actuación de James?
La cobertura señala que marcó su primer gol en el Atanasio.
¿Cómo avanza Once Caldas en el torneo?
Los reportes indican que Once Caldas es finalista en la Copa Colombia.
Velocidad
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