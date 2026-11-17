La renuncia ocurre en medio de acusaciones de corrupción que menciona San Antonio Express-News, aunque los medios locales no detallan la naturaleza específica de los señalamientos ni si existe una investigación formal en curso. La cobertura difiere en el énfasis: los periódicos puertorriqueños centran la información en la reunión con la gobernadora y el anuncio oficial, mientras que el medio de Texas enmarca la salida dentro de un contexto de corrupción sin precisar fuentes.

No se ha informado quién asumirá el cargo interinamente ni si la renuncia fue solicitada o voluntaria.