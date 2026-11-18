Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 106-105
Minnesota gana 106-105 a Portland sin Anthony Edwards gracias a una canasta de McDaniels a 2,6 segundos del final.
- Clave informativa: Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 106-105
- Punto central: Minnesota gana 106-105 a Portland sin Anthony Edwards gracias a una canasta de McDaniels a 2,6 segundos del final.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
Los Timberwolves encadenan otra victoria ajustada pese a la ausencia de su estrella Anthony Edwards. El partido se decidió en la última posesión cuando Jaden McDaniels anotó a 2,6 segundos del final, poniendo el 106-105 definitivo y silencando a los Trail Blazers en su pista.
AP News confirma el desenlace y el autor de la canasta ganadora, mientras que Blog de Basket y El Mundo subrayan que Minnesota sigue "viento en popa" sin su máximo anotador. Flashscore.es y bet365 recogen el marcador final y los datos de plantillas, horario y retransmisión, completando el cuadro informativo del encuentro.
La duda ahora es cuánto tiempo podrá sostener este ritmo el equipo de Chris Finch sin Edwards y si McDaniels consolidará su rol de cerrador en próximos partidos.
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Cobertura (5)
- Minnesota Timberwolves continúa viento en popa a toda vela sin Anthony Edwards Blog de Basket · hace 5 h
- Minnesota vs Portland: plantillas, horario y dónde ver bet365 - Apuestas deportivas en la red · hace 5 h
- Timberwolves El Mundo · hace 5 h
- McDaniels anota a 2,6 segundos del final y da a Timberwolves triunfo 106-105 ante Trail Blazers AP News · hace 5 h
- Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 106-105 Flashscore.es · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién anotó la canasta ganadora y cuándo?
Jaden McDaniels anotó a 2,6 segundos del final para el 106-105 definitivo.
¿Jugó Anthony Edwards?
No, los Timberwolves ganaron sin su estrella Anthony Edwards.
¿Dónde se jugó el partido?
La cobertura no especifica la sede; el marcador aparece como Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers.
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