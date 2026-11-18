Los Timberwolves encadenan otra victoria ajustada pese a la ausencia de su estrella Anthony Edwards. El partido se decidió en la última posesión cuando Jaden McDaniels anotó a 2,6 segundos del final, poniendo el 106-105 definitivo y silencando a los Trail Blazers en su pista.

AP News confirma el desenlace y el autor de la canasta ganadora, mientras que Blog de Basket y El Mundo subrayan que Minnesota sigue "viento en popa" sin su máximo anotador. Flashscore.es y bet365 recogen el marcador final y los datos de plantillas, horario y retransmisión, completando el cuadro informativo del encuentro.

La duda ahora es cuánto tiempo podrá sostener este ritmo el equipo de Chris Finch sin Edwards y si McDaniels consolidará su rol de cerrador en próximos partidos.