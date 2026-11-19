Las cámaras captaron a Donald Trump aparentemente quedándose dormido y con los ojos cerrados durante una intervención del presidente de China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la APEC celebrada en China, un hecho que desató burlas y se volvió viral tras registrarse también un gesto previo en las escaleras mecánicas. Medios como Yahoo, Antena 3 Noticias, La Opinión, EL PAÍS y Revista Semana informan sobre el episodio y la difusión de las imágenes en las que Trump parece dormir mientras habla el mandatario chino.

La cobertura actual no detalla declaraciones oficiales de los involucrados al respecto ni aclara de manera concluyente si el expresidente estadounidense dormía de forma deliberada o involuntaria durante la cumbre histórica.