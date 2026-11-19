Donald Trump parece quedarse dormido mientras habla Xi Jinping y las imágenes se vuelven virales
Imágenes de Donald Trump con los ojos cerrados durante la cumbre de la APEC en China generan viralidad y burlas.
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- Punto central: Imágenes de Donald Trump con los ojos cerrados durante la cumbre de la APEC en China generan viralidad y burlas.
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El resumen
Las cámaras captaron a Donald Trump aparentemente quedándose dormido y con los ojos cerrados durante una intervención del presidente de China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la APEC celebrada en China, un hecho que desató burlas y se volvió viral tras registrarse también un gesto previo en las escaleras mecánicas. Medios como Yahoo, Antena 3 Noticias, La Opinión, EL PAÍS y Revista Semana informan sobre el episodio y la difusión de las imágenes en las que Trump parece dormir mientras habla el mandatario chino.
La cobertura actual no detalla declaraciones oficiales de los involucrados al respecto ni aclara de manera concluyente si el expresidente estadounidense dormía de forma deliberada o involuntaria durante la cumbre histórica.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (7)
- Trump dormido durante discurso de Xi Jinping en APEC 2026 sdpnoticias · hace 5 h
- Captan a Trump durmiendo durante la APEC en China XEVT · hace 5 h
- El gesto de Trump con Xi Jinping en las escaleras mecánicas antes de la cumbre histórica en China Yahoo · hace 5 h
- VÍDEO | Las cámaras captan a Donald Trump quedándose dormido durante la cumbre de la APEC en China Antena 3 Noticias · hace 5 h
- Trump parece quedarse dormido durante discurso de Xi y desata burlas en cumbre de APEC La Opinión · hace 5 h
- Donald Trump, grabado con los ojos cerrados durante una intervención del presidente de China, Xi Jinping EL PAÍS · hace 5 h
- Donald Trump parece quedarse dormido mientras habla Xi Jinping y las imágenes se vuelven virales Revista Semana · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Dónde ocurrieron los hechos?
Los hechos ocurrieron durante la cumbre de la APEC en China.
¿Quiénes son los protagonistas de las imágenes?
Los protagonistas son el presidente de China, Xi Jinping, y Donald Trump.
¿Qué medios informaron sobre el suceso?
Yahoo, Antena 3 Noticias, La Opinión, EL PAÍS y Revista Semana cubrieron el acontecimiento.
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