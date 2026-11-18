Antes de la cumbre con Trump y Xi, Putin dijo que Europa “perdió su capacidad industrial” por no comprarle gas a Rusia
Vladimir Putin participa en la cumbre de líderes de APEC en Shenzhen con una amplia agenda centrada en Asia-Pacífico.
- Clave informativa: Antes de la cumbre con Trump y Xi, Putin dijo que Europa “perdió su capacidad industrial” por no comprarle gas a Rusia
- Punto central: Vladimir Putin participa en la cumbre de líderes de APEC en Shenzhen con una amplia agenda centrada en Asia-Pacífico.
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El resumen
El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó al plenario de la cumbre de líderes de APEC en Shenzhen, marcando su presencia en un encuentro con la élite económica mundial en vísperas de su cita con Donald Trump y Xi Jinping. La cobertura registra una intensa jornada diplomática para el mandatario en territorio chino. Durante su intervención, Putin afirmó que Europa perdió su capacidad industrial por no comprarle gas a Rusia y sostuvo que las viejas potencias sufren una derrota estratégica.
Asimismo, señaló que los aranceles ya no frenan el crecimiento y que la economía rusa registra buenos resultados pese a la amenaza de una crisis de combustible. En cuanto a propuestas concretas, el mandatario ruso reforzó el giro de su país hacia Asia-Pacífico, propuso alianzas en energía nuclear, realizó un anuncio sobre el Ártico y aseguró que Rusia continuará abierta al mundo y con sus reformas, presentándose como parte integral de la región y un modelo para un orden global más justo. Diversos medios internacionales destacan la participación de Putin señalando que rompe su aislamiento en China mediante este discurso ante líderes económicos.
Sin embargo, la cobertura no detalla los contenidos específicos de las reuniones bilaterales previstas con Trump y Xi Jinping ni profundiza en las reacciones de los líderes europeos aludidos. Las fuentes disponibles no especifican los acuerdos concretos que puedan derivarse de la cumbre de APEC ni los términos exactos en que se desarrollarán los encuentros posteriores entre los mandatarios mencionados.
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Cobertura (16)
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Respuestas rápidas
¿Dónde se realiza la cumbre de líderes de APEC?
La cumbre se lleva a cabo en Shenzhen, según la cobertura.
¿ Qué declaró Putin sobre Europa en el evento?
Afirmó que Europa perdió su capacidad industrial por no comprarle gas a Rusia.
¿Qué otros temas abordó el presidente ruso en su discurso?
Propuso alianzas en energía nuclear, hizo un anuncian sobre el Ártico y afirmó que la economía rusa mantiene buenos resultados.
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