Una auditoría interna sacó a la luz deficiencias de supervisión en la filial colombiana de Deutsche Bank, mientras una filtración de millones de documentos reveló que la entidad funcionó como banco corresponsal y mantuvo durante una década un apetito por operaciones de alto riesgo. Los papeles filtrados exponen que el banco financió más de US$1.000 millones en proyectos cuestionados en República Dominicana, además de vincular operaciones con Rusia y registrar US$581,9 millones relacionados con Epstein, según la cobertura de medios como MarketScreener España, El Clip, EL PAÍS, La Nación y Listín Diario.

Como consecuencia directa de la divulgación de estos documentos y las revelaciones sobre su desempeño financiero, las acciones de la entidad bancaria registraron caídas en los mercados.