Filtración revela Deutsche Bank financió más de US$1,000 millones en proyectos cuestionados en RD
Una filtración masiva de documentos expone operaciones financieras y fallas de supervisión en Deutsche Bank.
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El resumen
Una auditoría interna sacó a la luz deficiencias de supervisión en la filial colombiana de Deutsche Bank, mientras una filtración de millones de documentos reveló que la entidad funcionó como banco corresponsal y mantuvo durante una década un apetito por operaciones de alto riesgo. Los papeles filtrados exponen que el banco financió más de US$1.000 millones en proyectos cuestionados en República Dominicana, además de vincular operaciones con Rusia y registrar US$581,9 millones relacionados con Epstein, según la cobertura de medios como MarketScreener España, El Clip, EL PAÍS, La Nación y Listín Diario.
Como consecuencia directa de la divulgación de estos documentos y las revelaciones sobre su desempeño financiero, las acciones de la entidad bancaria registraron caídas en los mercados.
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Cobertura (7)
- Deutsche Bank a la sombra del escándalo 1MDB de Malasia IDNFinancials · hace 7 h
- DZ Bank mantiene a Deutsche Bank en 'comprar' MarketScreener España · hace 7 h
- Una auditoría interna de Deutsche Bank revela deficiencias de supervisión en su filial colombiana MarketScreener España · hace 7 h
- Como banco corresponsal, el Deutsche Bank mantuvo por una década apetito por un juego de alto riesgo pero con buenas utilidades El Clip · hace 7 h
- Una filtración de millones de documentos sacude al Deutsche Bank y hace caer sus acciones EL PAÍS · hace 7 h
- Los papeles del Deutsche Bank exponen operaciones que vinculan a Trump con Rusia y US$581,9 millones relacionados con Epstein La Nación · hace 7 h
- Filtración revela Deutsche Bank financió más de US$1,000 millones en proyectos cuestionados en RD Listín Diario · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué revelan los documentos filtrados sobre Deutsche Bank?
La filtración expone financiamientos por más de US$1.000 millones en proyectos cuestionados en República Dominicana, operaciones que vinculan a Trump con Rusia y US$581,9 millones relacionados con Epstein.
¿Cómo afectó la filtración al banco?
La filtración masiva de documentos hizo caer las acciones de Deutsche Bank en los mercados.
¿Qué problemas internos se señalaron en la entidad?
Una auditoría interna reveló deficiencias de supervisión en la filial colombiana del banco.
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