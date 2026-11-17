El acontecimiento central de la jornada es la destrucción e inutilización de un tramo del puente que conecta Rusia con la península de Crimea ocupada, lo que obligó a interrumpir el tráfico en la infraestructura. Medios internacionales como CNN en Español, AP News, EL PAÍS, RTVE.es, France 24 y La Vanguardia documentan la ofensiva, que también registra ataques rusos previos contra los puentes Norte y Sur de Kiev.

La cobertura no especifica los detalles adicionales sobre los daños totales a largo plazo ni las medidas de respuesta específicas que tomarán las partes implicadas tras este intercambio de ataques nocturnos.