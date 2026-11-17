Ucrania lanza uno de los mayores ataques de la guerra contra Rusia y bombardea el puente de Crimea
Ucrania lanza un ataque masivo con drones que destruye parte del puente de Crimea y provoca interrupciones en el tráfico.
- Clave informativa: Ucrania lanza uno de los mayores ataques de la guerra contra Rusia y bombardea el puente de Crimea
- Punto central: Ucrania lanza un ataque masivo con drones que destruye parte del puente de Crimea y provoca interrupciones en el tráfico.
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El resumen
El acontecimiento central de la jornada es la destrucción e inutilización de un tramo del puente que conecta Rusia con la península de Crimea ocupada, lo que obligó a interrumpir el tráfico en la infraestructura. Medios internacionales como CNN en Español, AP News, EL PAÍS, RTVE.es, France 24 y La Vanguardia documentan la ofensiva, que también registra ataques rusos previos contra los puentes Norte y Sur de Kiev.
La cobertura no especifica los detalles adicionales sobre los daños totales a largo plazo ni las medidas de respuesta específicas que tomarán las partes implicadas tras este intercambio de ataques nocturnos.
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Cobertura (12)
- Rusia dice que sus defensas aéreas interceptaron más de 1.300 drones ucranianos en un ataque masivo San Antonio Express-News · hace 20 h
- Un ataque de Ucrania derrumba un tramo del preciado puente ruso que conecta con la Crimea ocupada CNN en Español · hace 20 h
- Defensas rusas derriban más de 1.400 drones ucranianos mientras Kiev ataca un puente clave en Crimea AP News · hace 20 h
- Ucrania destruye e inutiliza parte del puente de Crimea EL PAÍS · hace 20 h
- Un ataque de Ucrania derrumba un tramo del preciado puente ruso que conecta con la Crimea ocupada Yahoo · hace 20 h
- Un ataque ucraniano provoca un incendio en una planta petroquímica rusa Yahoo Finanzas · hace 20 h
- Rusia ataca los puentes Norte y Sur de Kiev y Ucrania responde golpeando de nuevo el puente de Crimea RTVE.es · hace 20 h
- Rusia y Ucrania intercambian ataques nocturnos con drones Yahoo · hace 20 h
- Ucrania ataca el puente de Crimea y obliga a Rusia a interrumpir el tráfico La Vanguardia · hace 20 h
- En directo: 600 drones ucranianos apuntan a Moscú; Kiev ataca el puente de Crimea interrumpe el tráfico France 24 · hace 20 h
- Rusia dice que sus defensas interceptaron más de 1.300 drones ucranianos en un ataque masivo AP News · hace 20 h
- Ucrania lanza uno de los mayores ataques de la guerra contra Rusia y bombardea el puente de Crimea Listín Diario · hace 20 h
Respuestas rápidas
¿Qué infraestructura resultó afectada en Crimea?
Un ataque ucraniano derrumbó e inutilizó un tramo del puente que conecta Rusia con la Crimea ocupada, obligando a interrumpir el tráfico.
¿Qué magnitud tuvo el ataque con drones según Rusia?
Las defensas rusas afirmaron haber interceptado más de 1.300 y 1.400 drones ucranianos en un ataque masivo, con cientos apuntando a Moscú.
¿Qué otros objetivos fueron alcanzados durante la jornada?
La cobertura registra un incendio en una planta petroquímica rusa y ataques rusos previos contra los puentes Norte y Sur de Kiev.
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