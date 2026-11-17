Dos presuntas aeronaves rusas ingresaron al suroeste del espacio aéreo japonés, un hecho que motivó una protesta formal por parte de Tokio ante Moscú según la cobertura de diversos medios internacionales. La situación también activó a las autoridades de Corea del Sur, las cuales desplegaron cazas tras registrar la entrada de aviones rusos en su propia zona de defensa.

Los reportes actuales no detallan las futuras medidas diplomáticas o militares que tomarán los gobiernos afectados ni la respuesta oficial de Moscú ante las denuncias.