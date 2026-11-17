Japón denuncia que dos aviones rusos violaron su espacio aéreo y protesta ante Moscú
Dos aviones rusos violaron el espacio aéreo de Japón, generando una protesta formal y el despliegue de cazas.
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El resumen
Dos presuntas aeronaves rusas ingresaron al suroeste del espacio aéreo japonés, un hecho que motivó una protesta formal por parte de Tokio ante Moscú según la cobertura de diversos medios internacionales. La situación también activó a las autoridades de Corea del Sur, las cuales desplegaron cazas tras registrar la entrada de aviones rusos en su propia zona de defensa.
Los reportes actuales no detallan las futuras medidas diplomáticas o militares que tomarán los gobiernos afectados ni la respuesta oficial de Moscú ante las denuncias.
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Cobertura (5)
- Corea del Sur despliega cazas tras la entrada de aviones rusos en su zona de defensa Yahoo · hace 7 h
- Japón protesta ante Rusia por una presunta violación de su espacio aéreo por parte de aviones rusos Europa Press · hace 7 h
- Japón denuncia una incursión de dos aeronaves presuntamente rusas en su espacio aéreo France 24 · hace 7 h
- Tokio protesta tras incursión de 2 posibles aeronaves rusas en el suroeste de Japón AP News · hace 7 h
- Japón denuncia que dos aviones rusos violaron su espacio aéreo y protesta ante Moscú DW.com · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué país denunció la violación de su espacio aéreo?
Japón denunció la incursión de dos aeronaves presuntamente rusas en su espacio aéreo.
¿Cómo respondió Corea del Sur al incidente?
Corea del Sur desplegó cazas tras la entrada de aviones rusos en su zona de defensa.
¿Qué acción diplomática tomó Tokio?
Tokio presentó una protesta formal ante Moscú tras la incursión en el suroeste de Japón.
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