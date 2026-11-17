Un avión de transporte militar ruso se ha estrellado en la región de Siberia, registrando víctimas mortales según la información disponible. Las coberturas de medios como AP News, Antena 3 Noticias, Demócrata, Primera Hora y Mezha.net señalan un saldo de al menos 17 o 19 personas fallecidas, de acuerdo con los reportes de las autoridades y canales prorrusos.

El incidente aéreo ha motivado declaraciones oficiales del gobernador de Kuzbass sobre el suceso, mientras que los reportes preliminares apuntan a que la aeronave implicada sería un modelo An-12. Las informaciones recopiladas hasta el momento convergen en la ubicación del siniestro en territorio siberiano.

La evolución de los acontecimientos dependerá de los datos oficiales adicionales que proporcionen las autoridades competentes sobre las causas exactas del accidente y la cifra definitiva de personas afectadas.