Los fanáticos del fútbol americano experimentan el impacto del inminente regreso de la NFL a territorio mexicano, un evento marcado por el orgullo que representa para la estrella de los 49ers, Fred Warner, quien destaca sus raíces mexicanas de cara al próximo partido. La cobertura de diversos medios, incluyendo a Telemundo, Yahoo, ESPN Deportes, San Antonio Express-News, NFL.com y El Universal, detalla tanto los preparativos del Estadio Banorte como las declaraciones de figuras clave del equipo como el entrenador Kyle Shanahan sobre la aclimatación y el nivelado historial de rivalidad frente a los Vikings.

Las publicaciones no especifican detalles adicionales sobre el desarrollo posterior del evento, dejando abierta la expectativa sobre cómo se desarrollará este encuentro en la capital mexicana.