Enfrenta Will Smith demanda por presunta agresión sexual
Un total de 17 artículos informan sobre la nueva demanda por presunta agresión sexual que enfrenta el actor Will Smith.
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Respuestas rápidas
¿Quién denuncia a Will Smith?
La cobertura señala que el demandante es un examigo, excolaborador y hombre que lo acusa formalmente.
¿Qué responde Will Smith ante la demanda?
Los reportes indican que el actor niega las acusaciones formuladas en su contra.
¿Qué se exige además de la demanda al actor?
Medios como BioBioChile mencionan que se exige la cantidad de US$3 millones a Jada Pinkett.
El resumen
El demandante es señalado en la cobertura como un excolaborador, examigo y hombre que acusa al actor de tocarle partes íntimas durante una fiesta, mencionándose también una exigencia monetaria hacia Jada Pinkett y un hecho fechado en 2019. Los reportes detallan que el actor ya ha negado las acusaciones presentadas en su contra.
Múltiples medios de comunicación y portales informativos, entre ellos El Universal, Excélsior, BioBioChile, RPP Noticias y El Comercio Perú, siguen de cerca el desarrollo de este caso de entretenimiento. La cobertura actual no especifica los siguientes pasos procesales ni las fechas futuras del litigio.
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Cobertura (17)
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- Will Smith enfrenta nueva demanda por agresión sexual; es acusado por un examigo El Universal · hace 1 d
- Will Smith es acusado de presunto abuso sexual por excolaborador El Horizonte · hace 1 d
- Will Smith es acusado de agresión sexual por examigo: denuncia presunto tocamiento durante fiesta Perú 21 · hace 1 d
- Will Smith enfrenta demanda por presunta agresión sexual; actor niega acusaciones Potosinoticias.com · hace 1 d
- Will Smith enfrenta demanda por presunta agresión sexual: su excolaborador revela detalles de la acusación Quién · hace 1 d
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- Examigo de Will Smith ahora lo demanda por tocarle partes íntimas y exige US$3 millones a Jada Pinkett BioBioChile · hace 1 d
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