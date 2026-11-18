El demandante es señalado en la cobertura como un excolaborador, examigo y hombre que acusa al actor de tocarle partes íntimas durante una fiesta, mencionándose también una exigencia monetaria hacia Jada Pinkett y un hecho fechado en 2019. Los reportes detallan que el actor ya ha negado las acusaciones presentadas en su contra.

Múltiples medios de comunicación y portales informativos, entre ellos El Universal, Excélsior, BioBioChile, RPP Noticias y El Comercio Perú, siguen de cerca el desarrollo de este caso de entretenimiento. La cobertura actual no especifica los siguientes pasos procesales ni las fechas futuras del litigio.