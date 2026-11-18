La cobertura de Primera Hora, Quién, People en Español, Yahoo en Español Vida y Estilo, LAS TOP NEWS y Univision informa sobre la reacción de Ricky Martin a la petición de su hijo Valentino, también conocido como Tino, para evitar comparaciones constantes y ser valorado por su talento. Según la información difundida, el artista reveló el consejo que le da a sus hijos respecto al uso de su apellido para abrirse camino.

Posteriormente, los reportes de People en Español y Yahoo en Español Vida y Estilo detallaron las palabras del cantante, quien le respondió a su hijo que tiene un apellido y debe usarlo. Las publicaciones coinciden en señalar que la solicitud de Valentino busca destacar su propio mérito frente a la figura de su padre.

La cobertura actual se centra en las declaraciones del artista sin que se registren contradicciones entre los medios sobre los hechos fundamentales. Los reportes mantienen el foco en la postura pública adoptada por Ricky Martin ante el planteamiento de su hijo.