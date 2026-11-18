Anne Hathaway se convierte en madre por tercera vez
La actriz Anne Hathaway da la bienvenida a su tercer hijo junto a Adam Shulman, según confirman diversos medios internacionales.
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El resumen
Diversos portales de noticias e información de entretenimiento comenzaron a reportar el nacimiento del tercer bebé de la actriz, señalando que la artista fue captada junto al recién nacido en la vía pública. Posteriores publicaciones de medios especializados y diarios generales, entre ellos ¡HOLA! y EL PAÍS, detallaron que el nacimiento se produce a los 44 años de edad de la actriz, en compañía de su pareja Adam Shulman.
La cobertura resalta la aparición pública de la intérprete con su bebé, un detalle compartido por fuentes como Univision y La Cuarta, sin que existan mayores discrepancias entre los reportes sobre el hecho central. Actualmente, la situación se mantiene con la confirmación del nacimiento difundida por la prensa, mientras los seguidores y medios continúan atentos a cualquier nueva información oficial que los involucrados decidan compartir sobre este acontecimiento familiar.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes son los padres del recién nacido?
La cobertura señala a Anne Hathaway y a Adam Shulman.
¿Qué edad tiene Anne Hathaway según los reportes?
Los medios informan que la actriz tiene 44 años.
¿Qué número de hijo es este para la actriz?
Se trata de su tercer hijo.
Cobertura (5)
- Querida actriz presentó a su tercer bebé en sociedad: la pillaron en la calle con la guagua La Cuarta · hace 4 h
- ¡Anne Hathaway ya dio a luz a su tercer hijo!: así la captan con su bebé recién nacido Univision · hace 4 h
- Anne Hathaway se convierte en madre por tercera vez a los 44 años junto a Adam Shulman HOLA · hace 4 h
- Anne Hathaway da a luz a su tercer hijo EL PAÍS · hace 4 h
- Anne Hathaway se convierte en madre por tercera vez Primera Hora · hace 4 h
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