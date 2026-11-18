Diversos portales de noticias e información de entretenimiento comenzaron a reportar el nacimiento del tercer bebé de la actriz, señalando que la artista fue captada junto al recién nacido en la vía pública. Posteriores publicaciones de medios especializados y diarios generales, entre ellos ¡HOLA! y EL PAÍS, detallaron que el nacimiento se produce a los 44 años de edad de la actriz, en compañía de su pareja Adam Shulman.

La cobertura resalta la aparición pública de la intérprete con su bebé, un detalle compartido por fuentes como Univision y La Cuarta, sin que existan mayores discrepancias entre los reportes sobre el hecho central. Actualmente, la situación se mantiene con la confirmación del nacimiento difundida por la prensa, mientras los seguidores y medios continúan atentos a cualquier nueva información oficial que los involucrados decidan compartir sobre este acontecimiento familiar.