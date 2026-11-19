La población experimenta la movilización simultánea de helicópteros, avionetas y fuerzas de seguridad que sobrevuelan y patrullan la zona en un operativo de gran magnitud. Esta intervención responde a una serie de catorce allanamientos simultáneos ejecutados por el Ministerio Público en conjunto con la DNCD, los cuales culminaron con el arresto de varios hombres vinculados al decomiso previo de 237 paquetes de cocaína.

La cobertura de medios como Listín Diario, Diario Libre, El Nuevo Diario, N Digital y la Procuraduría General de la República Dominicana detalla que las acciones contra el narcotráfico y el lavado de activos se extienden a varias zonas del país, mientras la información sobre próximas acciones oficiales sigue pendiente de actualización.