Realizan operativo por aire, mar y tierra este jueves en la provincia La Altagracia
Un amplio despliegue militar y policial por aire, mar y tierra sorprende a los residentes de la provincia La Altagracia desde la madrugada.
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El resumen
La población experimenta la movilización simultánea de helicópteros, avionetas y fuerzas de seguridad que sobrevuelan y patrullan la zona en un operativo de gran magnitud. Esta intervención responde a una serie de catorce allanamientos simultáneos ejecutados por el Ministerio Público en conjunto con la DNCD, los cuales culminaron con el arresto de varios hombres vinculados al decomiso previo de 237 paquetes de cocaína.
La cobertura de medios como Listín Diario, Diario Libre, El Nuevo Diario, N Digital y la Procuraduría General de la República Dominicana detalla que las acciones contra el narcotráfico y el lavado de activos se extienden a varias zonas del país, mientras la información sobre próximas acciones oficiales sigue pendiente de actualización.
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Cobertura (5)
- Realizan desde la madrugada operativo de gran magnitud en Higüey N Digital · hace 3 h
- Ministerio Público arresta, junto a la DNCD, a varios hombres en 14 allanamientos simultáneos vinculados a decomiso de 237 paquetes de cocaína Procuraduría General de la República Dominicana · hace 3 h
- Despliegan operativo contra el narcotráfico y lavado de activos en varias zonas del país Diario Libre · hace 3 h
- (VIDEO) Helicópteros y avionetas sobrevuelan Higüey desde la madrugada en amplio operativo El Nuevo Diario · hace 3 h
- Realizan operativo por aire, mar y tierra este jueves en la provincia La Altagracia Listín Diario · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Dónde se realiza el operativo?
El despliegue se lleva a cabo en la provincia La Altagracia, específicamente en Higüey y otras zonas del país.
¿Qué instituciones participan en las acciones?
Participan el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
¿Cuál es el motivo principal de los allanamientos?
Los allanamientos están vinculados al decomiso de 237 paquetes de cocaína y a delitos de narcotráfico y lavado de activos.
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