Más de US$6.5 millones están en juego tras una demanda interpuesta contra Dalvin La Melodía debido a un desacuerdo sobre el reparto de ganancias y tensiones con sus productores, según informan medios como El Nuevo Diario, wapa.tv y NotiCel. La situación legal escaló cuando el artista se habría virado contra los organizadores, poniendo en duda la realización de sus presentaciones en el Choli según los reportes publicados por El Vocero de Puerto Rico y El Nuevo Día.

Actualmente, la continuidad de los ocho eventos programados pende de un hilo ante el pleito judicial en curso y la falta de acuerdos sobre los beneficios económicos.