Conciertos de Dalvin La Melodía en el Coliseo de Puerto Rico penden de un hilo tras demanda millonaria
Una demanda millonaria amenaza con cancelar ocho conciertos de Dalvin La Melodía en el Coliseo de Puerto Rico.
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El resumen
Más de US$6.5 millones están en juego tras una demanda interpuesta contra Dalvin La Melodía debido a un desacuerdo sobre el reparto de ganancias y tensiones con sus productores, según informan medios como El Nuevo Diario, wapa.tv y NotiCel. La situación legal escaló cuando el artista se habría virado contra los organizadores, poniendo en duda la realización de sus presentaciones en el Choli según los reportes publicados por El Vocero de Puerto Rico y El Nuevo Día.
Actualmente, la continuidad de los ocho eventos programados pende de un hilo ante el pleito judicial en curso y la falta de acuerdos sobre los beneficios económicos.
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Respuestas rápidas
¿Qué pone en riesgo los conciertos de Dalvin La Melodía?
Una demanda por más de US$6.5 millones derivada de un desacuerdo sobre el reparto de ganancias.
¿Dónde se realizarían los conciertos afectados?
En el Coliseo de Puerto Rico, conocido como el Choli.
¿Cuántos conciertos están en duda?
Ocho conciertos.
Cobertura (5)
- Demanda por más de US$6.5 millones pone en duda ocho conciertos de Dalvin La Melodía en PR El Nuevo Diario · hace 4 h
- Demanda millonaria pone en peligro conciertos de Dalvin La Melodía en Puerto Rico wapa.tv · hace 4 h
- Dalvin “La Melodía” se le viró a sus productores y amenaza con no hacer conciertos del Choli NotiCel · hace 4 h
- ¡Pleito millonario! Demandan a Dalvin "La Melodía" por desacuerdo sobre reparto de ganancias El Vocero de Puerto Rico · hace 4 h
- Conciertos de Dalvin La Melodía en el Coliseo de Puerto Rico penden de un hilo tras demanda millonaria El Nuevo Día · hace 4 h
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