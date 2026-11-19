5 fuentes informativas registran el estreno de la producción puertorriqueña de acción y drama familiar titulada “Fight Back”, cuya llegada a las salas de cine está programada para este jueves según Metro Puerto Rico, El Nuevo Herald, Periódico La Perla, El Vocero de Puerto Rico y Primera Hora. El despliegue mediático destaca elementos particulares de la realización artística, resaltando la participación musical de Ana Isabelle y el debut de la Puerto Rico Scoring Orchestra dentro del largometraje.

Pese a la expectativa generada por su propuesta sonora y dramática, el panorama actual sobre el filme muestra que este no logra dar la pelea en el cine puertorriqueño, según la evaluación difundida por Primera Hora tras su llegada a las salas.