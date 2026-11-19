¿Tienes deuda de luz o agua? Nueva ley permitirá ajustar los planes de pago según tus ingresos
Una nueva ley en Puerto Rico permite ajustar los planes de pago de las deudas de agua y luz según los ingresos familiares.
- Clave informativa: ¿Tienes deuda de luz o agua? Nueva ley permitirá ajustar los planes de pago según tus ingresos
- Punto central: Una nueva ley en Puerto Rico permite ajustar los planes de pago de las deudas de agua y luz según los ingresos familiares.
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El resumen
La gobernadora firmó una medida que establece planes de pago a plazos para las deudas de los servicios de agua y electricidad, con el objetivo de evitar cortes en el suministro de estos servicios esenciales a las familias. La firma de esta legislación fue recogida por diversos medios locales, incluyendo a El Vocero de Puerto Rico, Telemundo Puerto Rico, NotiCel, El Nuevo Día y Primera Hora, los cuales informaron de forma coincidente sobre la promulgación de la norma.
La cobertura actual no especifica los detalles técnicos sobre cómo se calcularán los ingresos familiares ni los plazos exactos que contendrán los nuevos acuerdos de pago.
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Cobertura (5)
- Gobernadora convierte en ley medida que permitirá pagar a plazos deudas de agua y luz El Vocero de Puerto Rico · hace 4 h
- Gobernadora firma medida que establece planes de pago para deudas de agua y luz Telemundo Puerto Rico · hace 4 h
- Nueva ley evita cortes de agua y luz con planes de pago según los ingresos de la familia NotiCel · hace 4 h
- Gobernadora firma medida que permitirá pagar a plazos las deudas de agua y luz El Nuevo Día · hace 4 h
- ¿Tienes deuda de luz o agua? Nueva ley permitirá ajustar los planes de pago según tus ingresos Primera Hora · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué permite la nueva ley firmada por la gobernadora?
Permite ajustar los planes de pago para las deudas de agua y luz según los ingresos de la familia y evita cortes en dichos servicios.
¿Qué medios informaron sobre esta medida?
El Vocero de Puerto Rico, Telemundo Puerto Rico, NotiCel, El Nuevo Día y Primera Hora.
¿Se conocen los detalles específicos de los plazos?
La cobertura disponible no detalla los plazos exactos ni la fórmula de cálculo basada en los ingresos.
Velocidad
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