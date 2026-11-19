La gobernadora firmó una medida que establece planes de pago a plazos para las deudas de los servicios de agua y electricidad, con el objetivo de evitar cortes en el suministro de estos servicios esenciales a las familias. La firma de esta legislación fue recogida por diversos medios locales, incluyendo a El Vocero de Puerto Rico, Telemundo Puerto Rico, NotiCel, El Nuevo Día y Primera Hora, los cuales informaron de forma coincidente sobre la promulgación de la norma.

La cobertura actual no especifica los detalles técnicos sobre cómo se calcularán los ingresos familiares ni los plazos exactos que contendrán los nuevos acuerdos de pago.