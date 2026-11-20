Fallece Peter Hernández, padre de Bruno Mars, a los 74 años
Peter Hernández, padre del cantante Bruno Mars, fallece a los 74 años, generando muestras de luto en múltiples medios.
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El resumen
El fallecimiento de Peter Hernández, padre del cantante Bruno Mars, a los 74 años de edad, ha sido anunciado públicamente. La noticia comenzó a difundirse a través de diversas plataformas y medios de comunicación, marcando un momento de profundo pesar para la familia y los seguidores del artista.
Tras el anuncio de la muerte, Bruno Mars compartió una fotografía y un mensaje emotivo en el que menciona un último abrazo y pide enviar un saludo a su madre. Medios como Marca USA, Yahoo en Español Vida y Estilo, Univision, Primera Hora, El Nuevo Día y Quadratín Edomex han cubierto el suceso, destacando el impacto emocional que el hecho ha tenido en el cantante.
Actualmente, la cobertura se centra en las reacciones públicas del intérprete y en las condolencias expresadas por seguidores y distintos portales informativos. Los detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento o futuras declaraciones de la familia no han sido especificados en los reportes disponibles hasta el momento.
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Cobertura (7)
- Bruno Mars comparte una desgarradora foto del último abrazo con el hombre que marcó su vida marca usa · hace 3 h
- Muere el padre de Bruno Mars a los 74 años; cantante le dedica emotivo mensaje: "Dale un beso a mamá por mí" https://mile.io/4jrahEm Facebook · hace 3 h
- Anuncia Bruno Mars muerte de su padre Quadratín Edomex · hace 3 h
- Muere Peter Hernández, padre boricua del cantante Bruno Mars El Nuevo Día · hace 3 h
- Fallece Peter Hernández, padre de Bruno Mars Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 3 h
- Bruno Mars de luto por la muerte de su papá: hace unos días pudo abrazarlo “por última vez” Univision · hace 3 h
- Fallece Peter Hernández, padre de Bruno Mars, a los 74 años Primera Hora · hace 3 h
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