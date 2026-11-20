Este fin de semana de noviembre de 2026, la cantante y actriz Miley Cyrus contraería matrimonio con el músico Maxx Morando en una ceremonia en el sur de California, según coinciden La Prensa.mx, El Universal, La Vanguardia, Yahoo en Español Vida y Estilo y Primera Hora. Los medios reconstruyen la relación de la pareja y recuerdan el anterior matrimonio de Cyrus con Liam Hemsworth, finalizado en divorcio, para enmarcar este nuevo enlace como un capítulo destacado dentro de lo que Yahoo califica como "el año de las bodas pop".

Queda por confirmar la fecha exacta, el lugar preciso y la lista de invitados; la cobertura no detalla si habrá transmisión pública o comunicado oficial posterior.