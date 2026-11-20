Miley Cyrus regresa al altar este fin de semana
Miley Cyrus planea casarse con Maxx Morando este fin de semana en el sur de California, su segunda boda tras el divorcio de Liam Hemsworth.
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Respuestas rápidas
¿Con quién se casa Miley Cyrus?
Con el músico Maxx Morando, su actual pareja.
¿Cuándo y dónde sería la boda?
Este fin de semana de noviembre de 2026 en el sur de California, según los reportes.
¿Es la primera boda de Miley Cyrus?
No, estuvo casada anteriormente con Liam Hemsworth hasta su divorcio.
🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues — 15.6 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
Este fin de semana de noviembre de 2026, la cantante y actriz Miley Cyrus contraería matrimonio con el músico Maxx Morando en una ceremonia en el sur de California, según coinciden La Prensa.mx, El Universal, La Vanguardia, Yahoo en Español Vida y Estilo y Primera Hora. Los medios reconstruyen la relación de la pareja y recuerdan el anterior matrimonio de Cyrus con Liam Hemsworth, finalizado en divorcio, para enmarcar este nuevo enlace como un capítulo destacado dentro de lo que Yahoo califica como "el año de las bodas pop".
Queda por confirmar la fecha exacta, el lugar preciso y la lista de invitados; la cobertura no detalla si habrá transmisión pública o comunicado oficial posterior.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (7)
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