Un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo fueron confirmados como la causa del fallecimiento de Patrick Stewart, reconocido actor de producciones como Star Trek y X-Men, de acuerdo con la información difundida por diversos medios de comunicación. La revelación sobre el deceso del actor generó cobertura inmediata por parte de plataformas informativas y portales de entretenimiento, entre los que figuran El Universal, TV Azteca, UDG TV, Récord, Univision e Infobae, los cuales detallaron los motivos médicos de su muerte.

Los reportes disponibles hasta el momento se limitan a precisar las condiciones médicas que provocaron el fallecimiento del actor, sin que los informes actuales detallen nuevos eventos o declaraciones posteriores de familiares o allegados.