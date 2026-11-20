Un total de cuarenta y siete días duró el reinado de Nguyen Quynh Anh como Miss Universe Vietnam 2026 antes de ser despojada de su título, según indican los registros de los medios. Su destitución se produce a mes y medio de su coronación y en medio de una controversia derivada de mensajes filtrados que circulan públicamente.

La decisión afecta directamente a la concursante de Miss Universo, cuya continuidad en el certamen quedó anulada tras la polémica desatada por las publicaciones. Diversos medios internacionales y portales de noticias han documentado la pérdida de la corona, destacando la brevedad del periodo en el que ostentó el título.

La cobertura actual no especifica los pasos futuros que tomará la organización respecto a la asignación del título vacante o si habrá una nueva representante designada para el certamen internacional.