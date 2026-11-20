8 personas murieron y seis de ellas se registraron en la capital tras un ataque masivo que afectó a Kiev y nueve regiones, según información de Mezha.net y LancasterOnline. Las acciones militares incluyeron daños en puentes y cortes de electricidad, además de bombardeos contra embajadas en Kiev que motivaron una solicitud de reunión urgente por parte de Francia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El contexto internacional incluye declaraciones de Trump sobre la disposición de Putin para llegar a un acuerdo, seguidas por promesas rusas de represalias y la ofensiva a gran escala. AP News y CNN en Español reportan sobre la secuencia temporal entre los señalamientos políticos y el inicio de los bombardeos masivos.

La cobertura no especifica el alcance total de los daños estructurales en todas las regiones afectadas ni el número exacto de heridos en las zonas impactadas fuera de la capital. Tampoco se detalla la respuesta diplomática completa de la ONU ante la petición de Francia.