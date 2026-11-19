Declaraciones públicas recientes sitúan al príncipe Enrique en el centro de la atención mediática tras manifestar su disposición total para servir a su país y enfrentarse a Rusia si fuera preciso. Este planteamiento coincide con un nuevo acercamiento a la familia real británica, según abordan medios como Clarín.

La cobertura internacional, distribuida por plataformas como CNN en Español y EL PAÍS, detalla además una visita sorpresa a Ucrania. En dicho desplazamiento, el príncipe elogió a veteranos de guerra heridos en combate y mantuvo un encuentro con Konstantin Vlasenko, un ciudadano evacuado mediante un dron, de acuerdo con los registros informativos de Mezha.net y Laredo Morning Times.

Pese al volumen de publicaciones sobre su estancia en territorio ucraniano y sus declaraciones sobre las fuerzas armadas, los reportes actuales no especifican detalles sobre una posible reactivación formal de sus funciones militares ni sobre la naturaleza exacta de sus conversaciones con la realeza británica.