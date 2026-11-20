Corte Internacional de Justicia declara a Myanmar culpable de cometer genocidio contra la minoría rohinyá
La Corte Internacional de Justicia declara a Myanmar culpable de genocidio contra la minoría rohinyá en un fallo histórico.
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El resumen
La Corte Internacional de Justicia ha determinado que Myanmar es culpable de cometer genocidio contra la minoría rohinyá. Las pruebas indican que las fuerzas de Myanmar mataron a unas 10.000 personas de esta comunidad en 2017. Medios como EL PAÍS, UN News, AP News, BBC, Democracy Now!, Los Angeles Times y CNN en Español han dado amplia cobertura a esta decisión judicial de la ONU.
Pese a la gravedad de la condena, que ha sido calificada de histórica y con posibles repercusiones de gran alcance, las reacciones muestran contrastes inmediatos. Los rohinyás refugiados en Bangladesh han celebrado el fallo de las Naciones Unidas, aunque su aspiración principal sigue siendo poder regresar a su país de origen. Por su parte, la postura oficial de Myanmar contrasta radicalmente con la celebración de los refugiados y las conclusiones del máximo tribunal.
Desde el gobierno se ha calificado la decisión de la corte de la ONU como algo "injusto", rechazando la responsabilidad del país en el genocidio contra la minoría. La cobertura actual se centra en las implicaciones de esta sentencia y en la definición de quiénes son los rohinyás, descritos como la minoría más perseguida del mundo. Las repercusiones a largo plazo del fallo de la Corte Internacional de Justicia aún no se detallan por completo en la información disponible.
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Cobertura (13)
- El máximo tribunal de la ONU concluye que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás EL PAÍS · hace 19 h
- La Corte Internacional de Justicia declara a Myanmar culpable de genocidio contra los rohinyás UN News · hace 19 h
- Rohinya en Bangladesh celebran fallo de la ONU por genocidio, pero quieren volver a Myanmar San Antonio Express-News · hace 19 h
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- Rohinya en Bangladesh celebran fallo de la ONU por genocidio, pero quieren volver a Myanmar AP News · hace 19 h
- Por qué la condena por genocidio contra Myanmar es histórica y podría tener repercusiones de gran alcance BBC · hace 19 h
- Quiénes son los rohinyás, la "minoría más perseguida del mundo" por la que Myanmar fue condenado por genocidio BBC · hace 19 h
- En fallo histórico, máximo tribunal ONU dice que Myanmar cometió genocidio contra los rohinya AP News · hace 19 h
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- Máximo tribunal ONU: pruebas indican que fuerzas de Myanmar mataron a unos 10.000 rohinya en 2017 San Antonio Express-News · hace 19 h
- La Corte Internacional de Justicia concluye que Birmania cometió genocidio contra los rohinyá en 2017 Democracy Now! · hace 19 h
- En fallo histórico, máximo tribunal ONU dice que Myanmar cometió genocidio contra los rohinya Los Angeles Times · hace 19 h
- Corte Internacional de Justicia declara a Myanmar culpable de cometer genocidio contra la minoría rohinyá CNN en Español · hace 19 h
Respuestas rápidas
¿Qué determinó la Corte Internacional de Justicia sobre Myanmar?
El máximo tribunal de la ONU concluyó que Myanmar es culpable de cometer genocidio contra la minoría rohinyá, señalando que las fuerzas estatales mataron a unos 10.000 rohinya en 2017.
Cómo reaccionaron los rohinyás ante el fallo?
Los rohinyás que se encuentran en Bangladesh celebraron la decisión de la ONU, aunque manifestaron su deseo de regresar a Myanmar.
Cuál ha sido la postura oficial de Myanmar?
El gobierno de Myanmar ha calificado de "injusto" el fallo del tribunal de la ONU que lo considera responsable del genocidio contra la minoría rohinya.
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