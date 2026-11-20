La Corte Internacional de Justicia ha determinado que Myanmar es culpable de cometer genocidio contra la minoría rohinyá. Las pruebas indican que las fuerzas de Myanmar mataron a unas 10.000 personas de esta comunidad en 2017. Medios como EL PAÍS, UN News, AP News, BBC, Democracy Now!, Los Angeles Times y CNN en Español han dado amplia cobertura a esta decisión judicial de la ONU.

Pese a la gravedad de la condena, que ha sido calificada de histórica y con posibles repercusiones de gran alcance, las reacciones muestran contrastes inmediatos. Los rohinyás refugiados en Bangladesh han celebrado el fallo de las Naciones Unidas, aunque su aspiración principal sigue siendo poder regresar a su país de origen. Por su parte, la postura oficial de Myanmar contrasta radicalmente con la celebración de los refugiados y las conclusiones del máximo tribunal.

Desde el gobierno se ha calificado la decisión de la corte de la ONU como algo "injusto", rechazando la responsabilidad del país en el genocidio contra la minoría. La cobertura actual se centra en las implicaciones de esta sentencia y en la definición de quiénes son los rohinyás, descritos como la minoría más perseguida del mundo. Las repercusiones a largo plazo del fallo de la Corte Internacional de Justicia aún no se detallan por completo en la información disponible.