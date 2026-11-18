Los Yankees se habrían puesto en contacto con los representantes de Arozarena
Los Yankees se habrían puesto en contacto con los representantes de Arozarena
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El resumen
Los Yankees se habrían comunicado con los representantes de Randy Arozarena, según MLB.com. Esto sugiere que el equipo está interesado en contratar al jugador.
Al Bat destaca una estadística que podría explicar el interés de los Yankees en Arozarena. La noticia de que los Yankees están considerando a Arozarena como una opción para el 2027 se suma a otros rumores que lo vinculan con los Orioles y otros equipos.
XEVT y El Mexicano informan que Arozarena es una de las principales opciones de Baltimore para el próximo año. Sin embargo, no está claro si Arozarena aceptará una oferta de los Yankees o de cualquier otro equipo, ya que se menciona que apunta a un contrato millonario y ha rechazado una oferta calificada de Seattle
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (6)
- Randy Arozarena apunta a un contrato millonario y los Orioles aparecen entre sus posibles destinos Debate · hace 6 h
- Randy Arozarena entra al radar de los Yankees tras rechazar la oferta calificada de Seattle Claro Sports · hace 6 h
- Randy Arozarena entre las principales opciones de Baltimore para el 2027 en Grandes Ligas XEVT · hace 6 h
- Interesa a Orioles Randy Arozarena El Mexicano · hace 6 h
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Respuestas rápidas
¿Qué equipo está interesado en contratar a Randy Arozarena?
Los Yankees se habrían puesto en contacto con los representantes de Arozarena
¿Qué otros equipos están considerando a Arozarena?
Los Orioles y otros equipos
¿Qué busca Arozarena en un contrato?
Un contrato millonario
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