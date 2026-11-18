Los Yankees se habrían comunicado con los representantes de Randy Arozarena, según MLB.com. Esto sugiere que el equipo está interesado en contratar al jugador.

Al Bat destaca una estadística que podría explicar el interés de los Yankees en Arozarena. La noticia de que los Yankees están considerando a Arozarena como una opción para el 2027 se suma a otros rumores que lo vinculan con los Orioles y otros equipos.

XEVT y El Mexicano informan que Arozarena es una de las principales opciones de Baltimore para el próximo año. Sin embargo, no está claro si Arozarena aceptará una oferta de los Yankees o de cualquier otro equipo, ya que se menciona que apunta a un contrato millonario y ha rechazado una oferta calificada de Seattle