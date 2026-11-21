El delantero del Bayern Múnich se lesionó durante el empate contra el Colonia en la Bundesliga, con un diagnóstico que le apartará varios meses de la competición. La baja se extiende previsiblemente hasta el año 2027, truncando su temporada en el club alemán y su disponibilidad con la selección de Inglaterra.

La información proviene de medios como AP News, ESPN Deportes, France 24, Sports Illustrated y San Antonio Express-News, que coinciden en la gravedad de la lesión y el plazo de recuperación estimado. El partido marcó además el regreso del entrenador Vincent Kompany al banquillo bávaro.

El Bayern Múnich deberá reorganizar su ataque sin su máximo goleador para los próximos compromisos de liga y Champions League, mientras la federación inglesa evalúa alternativas para la ventana internacional de marzo.