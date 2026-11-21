Bayern: Kane sufre grave lesión y estará fuera durante meses
Harry Kane sufre una grave lesión de tobillo izquierdo que le mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta 2027.
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El resumen
El delantero del Bayern Múnich se lesionó durante el empate contra el Colonia en la Bundesliga, con un diagnóstico que le apartará varios meses de la competición. La baja se extiende previsiblemente hasta el año 2027, truncando su temporada en el club alemán y su disponibilidad con la selección de Inglaterra.
La información proviene de medios como AP News, ESPN Deportes, France 24, Sports Illustrated y San Antonio Express-News, que coinciden en la gravedad de la lesión y el plazo de recuperación estimado. El partido marcó además el regreso del entrenador Vincent Kompany al banquillo bávaro.
El Bayern Múnich deberá reorganizar su ataque sin su máximo goleador para los próximos compromisos de liga y Champions League, mientras la federación inglesa evalúa alternativas para la ventana internacional de marzo.
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Cobertura (5)
- Harry Kane se lesiona con el Bayern Múnich y volverá hasta el 2027 Sports Illustrated · hace 2 h
- Kane se lesiona para varios meses en el empate del Bayern ante el Colonia France 24 · hace 2 h
- Kompany vuelve, pero Kane sale cojeando y Colonia empata con Bayern en la Bundesliga San Antonio Express-News · hace 2 h
- El capitán de Inglaterra Harry Kane se perdería meses de actividad por lesión de tobillo izquierdo AP News · hace 2 h
- Bayern: Kane sufre grave lesión y estará fuera durante meses ESPN Deportes · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Qué tipo de lesión tiene Harry Kane?
Sufre una lesión en el tobillo izquierdo que le mantendrá fuera varios meses, según el diagnóstico médico.
¿Cuándo se produjo la lesión?
Ocurrió durante el partido de Bundesliga entre el Bayern Múnich y el Colonia, disputado el 20 de noviembre de 2026.
¿Cómo afecta al Bayern Múnich y a la selección de Inglaterra?
El Bayern pierde a su delantero titular para el resto de 2026 y parte de 2027, y Inglaterra no podrá contar con su capitán para los próximos partidos internacionales.
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