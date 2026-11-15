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España vs. Inglaterra EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver HOY partido UEFA Nations League 2026?

España e Inglaterra se enfrentan hoy en la UEFA Nations League 2026 con transmisiones en directo y cobertura internacional.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: España vs. Inglaterra EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver HOY partido UEFA Nations League 2026?
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El resumen

El partido de la UEFA Nations League 2026 entre España e Inglaterra acapara la atención mediática este 15 de noviembre de 2026, con múltiples medios detallando horarios, opciones de televisión y plataformas de streaming online. La cobertura destaca las alineaciones y probabilidades del encuentro, además de señalar que Zubimendi ocupará el lugar de Rodri en el combinado español.

Asimismo, declaraciones de Luis De la Fuente apuntan a que España ya ha marcado una época, mientras que medios como Diario AS, MARCA y ESPN Deportes siguen de cerca la polémica, el análisis y las reacciones previas. Los aficionados y seguidores de ambas selecciones siguen atentas las transmisiones en vivo y las actualizaciones directas sobre el desarrollo del encuentro en la competición europea.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿A qué hora y dónde se puede ver el partido?

La cobertura sobre el horario y las opciones de transmisión en TV y streaming online es detallada por medios como Sports Illustrated y Mediotiempo.

¿Quién sustituye a Rodri en la selección española?

Zubimendi toma el lugar de Rodri en el equipo para el enfrentamiento contra Inglaterra.

¿Qué declaró Luis De la Fuente antes del encuentro?

El técnico señaló que España ya ha marcado una época, según la cobertura de RFI.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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