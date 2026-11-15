España vs. Inglaterra EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver HOY partido UEFA Nations League 2026?

El partido de la UEFA Nations League 2026 entre España e Inglaterra acapara la atención mediática este 15 de noviembre de 2026, con múltiples medios detallando horarios, opciones de televisión y plataformas de streaming online. La cobertura destaca las alineaciones y probabilidades del encuentro, además de señalar que Zubimendi ocupará el lugar de Rodri en el combinado español.

Asimismo, declaraciones de Luis De la Fuente apuntan a que España ya ha marcado una época, mientras que medios como Diario AS, MARCA y ESPN Deportes siguen de cerca la polémica, el análisis y las reacciones previas. Los aficionados y seguidores de ambas selecciones siguen atentas las transmisiones en vivo y las actualizaciones directas sobre el desarrollo del encuentro en la competición europea.