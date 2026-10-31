Ni fútbol ni decoración: Mandinha, la esposa de Dibu Martínez, abrió un nuevo emprendimiento en Inglaterra que nació de un sueño familiar
Mandinha, esposa de Dibu Martínez, inaugura en Inglaterra un nuevo emprendimiento infantil llamado Fox & Fern.
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El resumen
La cobertura detalla que el proyecto se denomina Fox & Fern y consiste en un espacio de juegos infantiles que surgió a partir de una idea originada para sus propios hijos, distanciándose así del ámbito del fútbol y la moda. Los reportes actuales coinciden en la naturaleza familiar del origen del proyecto y su ubicación en Inglaterra, sin que se registren contradicciones significativas entre los distintos medios que cubrieron la inauguración.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 43 min.
Cobertura (5)
- Lejos del fútbol y la moda, el nuevo negocio de Mandinha, la esposa de Dibu Martínez Caras · hace 2 d
- Así es Fox & Fern, el emprendimiento infantil de la esposa del Dibu Martínez: empezó como una idea para sus hijos y ahora es un espacio de juegos Radio Mitre · hace 2 d
- Cuál es el nuevo emprendimiento de la esposa del arquero Dibu Martínez iProfesional · hace 2 d
- Así es el nuevo emprendimiento que inauguró Mandinha, la esposa de Dibu Martínez La Nación · hace 2 d
- Ni fútbol ni decoración: Mandinha, la esposa de Dibu Martínez, abrió un nuevo emprendimiento en Inglaterra que nació de un sueño familiar TN · hace 2 d
Respuestas rápidas
¿Cómo se llama el nuevo emprendimiento?
El nuevo emprendimiento se llama Fox & Fern.
¿Dónde está ubicado el negocio?
Está ubicado en Inglaterra.
¿De qué trata el emprendimiento?
Es un espacio de juegos infantiles que nació como una idea para sus hijos.
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