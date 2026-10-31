Ni fútbol ni decoración: Mandinha, la esposa de Dibu Martínez, abrió un nuevo emprendimiento en Inglaterra que nació de un sueño familiar

La cobertura detalla que el proyecto se denomina Fox & Fern y consiste en un espacio de juegos infantiles que surgió a partir de una idea originada para sus propios hijos, distanciándose así del ámbito del fútbol y la moda. Los reportes actuales coinciden en la naturaleza familiar del origen del proyecto y su ubicación en Inglaterra, sin que se registren contradicciones significativas entre los distintos medios que cubrieron la inauguración.