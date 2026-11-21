El dólar se dispara en Colombia y supera los $3.500 en medio de la incertidumbre fiscal
El dólar se dispara en Colombia y supera la barrera de los $3.500 en medio de una marcada incertidumbre fiscal.
- Clave informativa: El dólar se dispara en Colombia y supera los $3.500 en medio de la incertidumbre fiscal
- Punto central: El dólar se dispara en Colombia y supera la barrera de los $3.500 en medio de una marcada incertidumbre fiscal.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (5)
- Dólar hoy en Colombia: abre sobre los $3.430 y la TRM registra su mayor alza desde abril de 2025 XTB.com · hace 5 h
- Precio del Dólar en Colombia hoy 20 de noviembre: El Peso colombiano se deprecia a mínimos de cinco meses y se encamina a su cuarta semana consecutiva de pérdidas FXStreet · hace 5 h
- El dólar continuó al alza y se acerca a la cifra de $3.500 por incertidumbre fiscal LaRepublica.co · hace 5 h
- Precio del dólar hoy: así cerró la divisa el 20 de noviembre El Espectador · hace 5 h
- El dólar se dispara en Colombia y supera los $3.500 en medio de la incertidumbre fiscal El Colombiano · hace 5 h
El resumen
La divisa estadounidense registró un fuerte incremento que llevó al peso colombiano a depreciarse a mínimos de cinco meses, acumulando además su cuarta semana consecutiva de pérdidas según el seguimiento de FXStreet. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) marcó su mayor alza desde abril de 2025, tras una apertura sobre los $3.430 reportada por XTB.com. Este comportamiento alcista se acerca con fuerza a la cifra de $3.500, impulsado principalmente por el clima de incertidumbre fiscal reseñado por LaRepublica.co y El Colombiano.
Los movimientos del mercado cambiario reflejan una presión sostenida sobre la moneda local en las jornadas recientes. Medios como El Espectador registraron los detalles del cierre de la divisa en la fecha mencionada, evidenciando la magnitud de la fluctuación cambiaria en el país. Las coberturas financieras coinciden en señalar la relevancia de estos indicadores para la economía nacional, marcando un hito temporal significativo para el peso frente al dólar.
Los próximos movimientos de la cotización dependerán de la persistencia de los factores fiscales que dominan el panorama actual. Las fuentes consultadas no especifican medidas correctivas ni proyecciones definitivas sobre el comportamiento futuro de la TRM, por lo que la atención se mantiene en la evolución diaria del mercado y los futuros cierres de la divisa en el país.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Cuál es la situación actual del dólar en Colombia?
El dólar se disparó superando los $3.500 en medio de la incertidumbre fiscal, registrando la mayor alza en la TRM desde abril de 2025.
How did the peso colombiano perform?
El peso colombiano se depreció a mínimos de cinco meses y se encamina a su cuarta semana consecutiva de pérdidas.
¿Qué factores impulsan este incremento?
Las coberturas señalan directamente a la incertidumbre fiscal como el elemento principal detrás del avance de la divisa.
Velocidad
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