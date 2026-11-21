La divisa estadounidense registró un fuerte incremento que llevó al peso colombiano a depreciarse a mínimos de cinco meses, acumulando además su cuarta semana consecutiva de pérdidas según el seguimiento de FXStreet. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) marcó su mayor alza desde abril de 2025, tras una apertura sobre los $3.430 reportada por XTB.com. Este comportamiento alcista se acerca con fuerza a la cifra de $3.500, impulsado principalmente por el clima de incertidumbre fiscal reseñado por LaRepublica.co y El Colombiano.

Los movimientos del mercado cambiario reflejan una presión sostenida sobre la moneda local en las jornadas recientes. Medios como El Espectador registraron los detalles del cierre de la divisa en la fecha mencionada, evidenciando la magnitud de la fluctuación cambiaria en el país. Las coberturas financieras coinciden en señalar la relevancia de estos indicadores para la economía nacional, marcando un hito temporal significativo para el peso frente al dólar.

Los próximos movimientos de la cotización dependerán de la persistencia de los factores fiscales que dominan el panorama actual. Las fuentes consultadas no especifican medidas correctivas ni proyecciones definitivas sobre el comportamiento futuro de la TRM, por lo que la atención se mantiene en la evolución diaria del mercado y los futuros cierres de la divisa en el país.