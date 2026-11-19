Oposición a De la Espriella llama a protestas este jueves 19 de noviembre: aquí los detalles
Las movilizaciones del paro nacional en Bogotá y las convocatorias a marchas marcan la jornada de este jueves 19 de noviembre.
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El resumen
La ciudadanía experimentará alteraciones y cierres en las rutas previstas debido al paro nacional y las manifestaciones convocadas para este jueves 19 de noviembre en Bogotá. Esta situación surge en un contexto donde la oposición y diversos sectores se organizan para las protestas, mientras que Petro convoca marchas y el Gobierno defiende la protesta.
La cobertura de medios como El Espectador, El Colombiano y Bogota.gov.co detalla los puntos y horarios establecidos para las movilizaciones. Asimismo, se informa que Petro carga con los "sexocontratos" y que el Gobierno se bajó del polémico IVA a los alimentos, en medio de llamados que también apuntan a la oposición a De la Espriella.
Las fuentes oficiales y periodísticas especifican los detalles de las concentraciones, quedando por ver cómo transcurrirá el desarrollo de la jornada en las calles.
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Cobertura (6)
- Frente a la masacre laboral de 700.000 trabajadores del estado, vamos al paro del 19 de noviembre Las2orillas · hace 3 h
- Petro convoca marchas y el Gobierno defiende la protesta Identidad Correntina · hace 3 h
- Paro nacional en Bogotá: puntos y horarios de las movilizaciones del 19 de noviembre El Espectador · hace 3 h
- Así llega la oposición a las marchas: Petro carga con los “sexocontratos” y el Gobierno se bajó del polémico IVA a los alimentos El Colombiano · hace 3 h
- Conoce las marchas y manifestaciones previstas en Bogotá para este jueves 19 de noviembre: puntos y horarios Bogota.gov.co · hace 3 h
- Oposición a De la Espriella llama a protestas este jueves 19 de noviembre: aquí los detalles El Espectador · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo se realizan las protestas y marchas?
Las movilizaciones están previstas para este jueves 19 de noviembre.
¿Dónde se concentran las principales movilizaciones?
Las coberturas especifican que se desarrollan en Bogotá, detallando los puntos y horarios correspondientes.
¿Qué temas rodean el contexto político de estas marchas?
Los reportes señalan convocatorias a marchas, la defensa de la protesta por parte del Gobierno, temas de "sexocontratos" y la modificación sobre el IVA a los alimentos.
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