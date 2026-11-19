La ciudadanía experimentará alteraciones y cierres en las rutas previstas debido al paro nacional y las manifestaciones convocadas para este jueves 19 de noviembre en Bogotá. Esta situación surge en un contexto donde la oposición y diversos sectores se organizan para las protestas, mientras que Petro convoca marchas y el Gobierno defiende la protesta.

La cobertura de medios como El Espectador, El Colombiano y Bogota.gov.co detalla los puntos y horarios establecidos para las movilizaciones. Asimismo, se informa que Petro carga con los "sexocontratos" y que el Gobierno se bajó del polémico IVA a los alimentos, en medio de llamados que también apuntan a la oposición a De la Espriella.

Las fuentes oficiales y periodísticas especifican los detalles de las concentraciones, quedando por ver cómo transcurrirá el desarrollo de la jornada en las calles.