Presidente Abelardo De La Espriella sobre protestas del 19 de noviembre: 'Ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron'
El presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance sobre las protestas y marchas convocadas para el 19 de noviembre de 2026.
- Clave informativa: Presidente Abelardo De La Espriella sobre protestas del 19 de noviembre: 'Ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron'
- Punto central: El presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance sobre las protestas y marchas convocadas para el 19 de noviembre de 2026.
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El resumen
El 19 de noviembre de 2026 se llevaron a cabo jornadas de movilización y marchas convocadas por el petrismo, frente a las cuales el presidente Abelardo De La Espriella instaló un Puesto de Mando Unificado para realizar el monitoreo respectivo y recorrió la ciudad de Bogotá. Durante la jornada, el mandatario entregó declaraciones públicas asegurando que no aceptará bloqueos de vías ni terrorismo urbano, y afirmó que los organizadores pretenden marchar por problemas que ellos mismos habrían generado, según consignan medios como Revista Semana, El Tiempo y La Silla Vacía.
Paralelamente, la cobertura informativa incluyó denuncias de Gustavo Petro sobre posible acoso laboral y constreñimiento contra funcionarias del Dapre tras la ampliación de la denuncia relacionada con los denominados 'sexocontratos', un caso en el cual el director del Dapre solicitó investigar a otras entidades. En su reporte más reciente desde Cali, el presidente indicó que todo transcurre con normalidad en dicha ciudad y que la vía Panamericana fue desbloqueada, mientras la cobertura continúa siguiendo el desarrollo de los acontecimientos y las reacciones políticas derivadas de la jornada.
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Cobertura (13)
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Respuestas rápidas
¿Qué postura adoptó el presidente Abelardo De La Espriella frente a las marchas?
El mandatario señaló que no aceptará bloqueos de vías ni terrorismo urbano, y declaró que los promotores buscan marchar por problemas generados por ellos mismos.
¿Qué medidas institucionales se tomaron durante la movilización?
Se instaló un Puesto de Mando Unificado para monitorear las marchas convocadas por el petrismo y el presidente realizó un recorrido de supervisión.
¿Qué otra situación se reportó de manera paralela en la cobertura?
Gustavo Petro denunció presunto acoso laboral y constreñimiento contra funcionarias del Dapre en el contexto de la ampliación de denuncias sobre los 'sexocontratos'.
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