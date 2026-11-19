El 19 de noviembre de 2026 se llevaron a cabo jornadas de movilización y marchas convocadas por el petrismo, frente a las cuales el presidente Abelardo De La Espriella instaló un Puesto de Mando Unificado para realizar el monitoreo respectivo y recorrió la ciudad de Bogotá. Durante la jornada, el mandatario entregó declaraciones públicas asegurando que no aceptará bloqueos de vías ni terrorismo urbano, y afirmó que los organizadores pretenden marchar por problemas que ellos mismos habrían generado, según consignan medios como Revista Semana, El Tiempo y La Silla Vacía.

Paralelamente, la cobertura informativa incluyó denuncias de Gustavo Petro sobre posible acoso laboral y constreñimiento contra funcionarias del Dapre tras la ampliación de la denuncia relacionada con los denominados 'sexocontratos', un caso en el cual el director del Dapre solicitó investigar a otras entidades. En su reporte más reciente desde Cali, el presidente indicó que todo transcurre con normalidad en dicha ciudad y que la vía Panamericana fue desbloqueada, mientras la cobertura continúa siguiendo el desarrollo de los acontecimientos y las reacciones políticas derivadas de la jornada.