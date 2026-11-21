El 20 de noviembre de 2026 se registraron coberturas sobre los resultados en vivo de encuentros de la NBA, incluyendo los partidos entre los Kings y los Lakers, Rockets y Nuggets, y Bucks y Heat, según reportes de ESPN Deportes. Paralelamente, la Copa Potrero organizada por el Kun Agüero atrajo la atención mediática a través de DeporTV, ESPN Argentina y Bardeo.news, detallando la participación de exfutbolistas profesionales, resúmenes de octavos de final, la transmisión de los encuentros y la información sobre dónde ver al Como de Nico Paz.

Los aficionados y seguidores del deporte siguen de cerca las emisiones televisivas y los horarios para sintonizar los partidos en vivo y los resúmenes de los octavos de final del torneo. La cobertura no especifica aún los resultados finales de los encuentros de baloncesto ni los marcadores definitivos de la Copa Potrero, centrando la atención en la disponibilidad de transmisión y la programación de los eventos.