El fútbol argentino atraviesa un momento de profunda consternación tras confirmarse la muerte del joven futbolista Abel Núñez, de 16 años, quien falleció en Ezeiza después de recibir un golpe en la cabeza en pleno encuentro deportivo. La jugada fatal ocurrió cuando el deportista despejó un balón con la cabeza, un movimiento habitual dentro de cualquier partido que en esta ocasión derivó en una tragedia insólita.

Testigos presenciales expresaron su asombro ante la inusual fuerza del impacto, señalando que jamás habían presenciado un incidente de tal magnitud en una cancha. Diversos medios internacionales y locales, como MARCA, Infobae, Yahoo y Mediotiempo, han reportado el caso y recopilado testimonios sobre las circunstancias específicas en las que se produjo el golpe que segó la vida del juvenil.

Por el momento, la cobertura informativa se limita a registrar los hechos trágicos ocurridos en Ezeiza sin que los despachos periodísticos detengan su atención en posibles consecuencias futuras o medidas adicionales a tomar por parte de las autoridades deportivas competentes.