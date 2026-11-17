Muere boxeador tras tres meses en coma por lesiones sufridas durante pelea
El boxeo internacional se encuentra de luto tras el fallecimiento de un deportista de 31 años tras meses de agonía.
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Cobertura (7)
- Murió el boxeador Lee Reeves a los 31 años: había sufrido un brutal nocaut y estuvo tres meses en coma Radio Mitre · hace 5 h
- Lee Reeves muere tras una grave lesión cerebral en el boxeo KarloBag.eu · hace 5 h
- Murió un boxeador de 31 años tras un brutal nocaut Cadena 3 Argentina · hace 5 h
- Conmoción en el boxeo por la muerte de un púgil de 31 años: sufrió un nocaut y estuvo en coma tres meses Lmneuquen.com · hace 5 h
- Conmoción en el deporte: un boxeador murió tras sufrir un nocaut C5N · hace 5 h
- Conmoción en el boxeo: murió Lee Reeves a los 31 años tras pasar más de tres meses en coma por un brutal nocaut Ambito · hace 5 h
- Muere boxeador tras tres meses en coma por lesiones sufridas durante pelea Primera Hora · hace 5 h
El resumen
El boxeador Lee Reeves, de 31 años, falleció tras permanecer más de tres meses en coma profundo como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante una pelea. El deceso se produjo después de recibir un brutal nocaut en el cuadrilátero, un episodio que desató una profunda conmoción en el ámbito deportivo y en el pugilismo profesional.
Diversos medios de comunicación y portales informativos, entre ellos Cadena 3 Argentina, Lmneuquen.com, C5N, Ambito y Primera Hora, reportaron el suceso destacando el impacto que la noticia generó en la comunidad deportiva y entre los seguidores de la disciplina. La cobertura actual no detalla las acciones posteriores que tomarán las organizaciones deportivas competentes, ni especifica si se abrirán investigaciones adicionales sobre las circunstancias del combate que derivaron en el fatal desenlace.
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Respuestas rápidas
¿Quién es el boxeador fallecido?
El deportista fallecido es Lee Reeves, de 31 años de edad.
¿Cuál fue la causa de la muerte?
Falleció tras pasar más de tres meses en coma por lesiones sufridas y un brutal nocaut durante una pelea.
¿Qué medios informaron sobre el hecho?
La noticia fue reportada por medios como Cadena 3 Argentina, Lmneuquen.com, C5N, Ambito y Primera Hora.
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