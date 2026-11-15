Marlins escuchan ofertas por sus bateadores jóvenes

Los Marlins de Miami han puesto en el mercado a figuras como Otto López, Xavier Edwards y Kyle Stowers, aunque la cobertura indica posturas encontradas al rechazar ofertas de Seattle para blindar a López. Medios como El Nuevo Herald, MLB.com, El Fildeo y Debate reportan movimientos en torno a qué refuerzos busca la franquicia y qué otros jugadores podrían salir.

A pesar de las negociaciones en curso por los bateadores jóvenes, las fuentes no detallan los nombres específicos de los refuerzos que busca el equipo ni cuáles serán las próximas transacciones concretas que se cerrarán en el mercado de la MLB.