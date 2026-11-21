Un terremoto de 6.7 preliminar sacude Lima, Perú
Un sismo de magnitud preliminar entre 6.7 y 6.9 sacudió la capital de Perú y los Andes centrales.
- Clave informativa: Un terremoto de 6.7 preliminar sacude Lima, Perú
- Punto central: Un sismo de magnitud preliminar entre 6.7 y 6.9 sacudió la capital de Perú y los Andes centrales.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 9 calculada a partir de 10 fuentes informativas y 11 artículos verificados.
El resumen
Un fuerte temblor de magnitud preliminar 6.7 sacudió la ciudad de Lima y el centro de Perú, según reportaron las autoridades y medios internacionales. La cobertura inicial también registró mediciones de magnitud 6.8 por parte del GFZ y de 6.9 según El Tiempo, en un evento que se sintió con intensidad en diversas ciudades de Colombia.
La información procedente de las zonas afectadas muestra divergencias en los reportes preliminares sobre las consecuencias del movimiento telúrico. Mientras Yahoo indicó que el sismo en el centro de Perú dejó viviendas dañadas y una persona herida, AP News señaló que el sismo remeció los Andes sin que se reportaran daños ni víctimas iniciales.
En paralelo a la actividad sísmica principal, RPP Noticias informó sobre un temblor posterior de magnitud 4.0 que remeció Lima, constituyendo el segundo sismo sentido en la capital peruana durante la jornada. Las menciones de los distintos medios, entre ellos Telemundo, Univision, Xinhua Español y Telemundo New York, se centran en la magnitud preliminar del evento principal y su alcance geográfico, sin que los reportes disponibles detallen por el momento evaluaciones adicionales de las autoridades competentes.
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Cobertura (11)
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- Fuerte sismo en el centro de Perú deja viviendas dañadas y una persona herida Yahoo · hace 11 h
- Autoridades de Perú reportan sismo de magnitud preliminar 6.7 que sacudió a la capital, Lima Telemundo · hace 11 h
- Sismo de 6,7 remece los Andes de Perú aunque no se reportan daños ni víctimas AP News · hace 11 h
- Un terremoto de 6.7 preliminar sacude Lima, Perú Univision · hace 11 h
- MTC restablece el tránsito en sector San Félix de Junín tras caída de rocas por sismo de 6,7 El Comercio Perú · hace 11 h
- Urgente: Sismo de magnitud 6,8 sacude el centro de Perú, según GFZ Xinhua Español · hace 11 h
- Terremoto de 6.7 de magnitud sacude Perú Telemundo New York · hace 11 h
- Un sismo de magnitud 4.0 remeció Lima esta mañana: es el segundo temblor sentido en la capital en el día RPP Noticias · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿De qué magnitud fue el sismo principal que sacudió Perú?
Los reportes de los medios indican magnitudes preliminares de 6.7, 6.8 y 6.9 según distintas fuentes y centros sismológicos.
¿Se registraron daños o personas heridas?
La cobertura presenta datos contrastantes: algunos reportes mencionan viviendas dañadas y una persona herida, mientras otros señalan la ausencia de daños o víctimas.
¿Hubo más sismos en el día en Lima?
Sí, RPP Noticias reportó un segundo temblor de magnitud 4.0 sentido en la capital peruana durante la misma jornada.
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