Un fuerte temblor de magnitud preliminar 6.7 sacudió la ciudad de Lima y el centro de Perú, según reportaron las autoridades y medios internacionales. La cobertura inicial también registró mediciones de magnitud 6.8 por parte del GFZ y de 6.9 según El Tiempo, en un evento que se sintió con intensidad en diversas ciudades de Colombia.

La información procedente de las zonas afectadas muestra divergencias en los reportes preliminares sobre las consecuencias del movimiento telúrico. Mientras Yahoo indicó que el sismo en el centro de Perú dejó viviendas dañadas y una persona herida, AP News señaló que el sismo remeció los Andes sin que se reportaran daños ni víctimas iniciales.

En paralelo a la actividad sísmica principal, RPP Noticias informó sobre un temblor posterior de magnitud 4.0 que remeció Lima, constituyendo el segundo sismo sentido en la capital peruana durante la jornada. Las menciones de los distintos medios, entre ellos Telemundo, Univision, Xinhua Español y Telemundo New York, se centran en la magnitud preliminar del evento principal y su alcance geográfico, sin que los reportes disponibles detallen por el momento evaluaciones adicionales de las autoridades competentes.