TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↓ Enfriándose Deportes

Salah rechaza millones de Arabia y elige un inesperado destino: este será su club

Mohamed Salah dice 'no' a la MLS y a ofertas saudíes, y elige a Trabzonspor como nuevo club

7fuentes
7artículos
5velocidad
-67%desde la primera detección
hace 11 hprimera detección

El resumen

Mohamed Salah ha firmado con el club turco Trabzonspor, convirtiéndose en compañero de equipo de Andre Onana. La decisión se produce después de descartar ofertas millonarias de Arabia Saudita y de rechazar una propuesta de la Major League Soccer, según informó Al Bat. El anuncio marca un giro inesperado en la carrera de la joya de Egipto, que había sido vinculada a ligas de mayor exposición. Vietnam.vn confirmó el fichaje, mientras que ESPN Deportes señaló que Trabzonspor mantiene charlas para oficializar el acuerdo.

Goal.com indicó que el agente de Salah recibió los contratos en el último momento, lo que sugiere una negociación concluida recientemente. MARCA y Clarin.com ya anunciaron el nuevo club del delantero. El movimiento afecta al propio jugador, al club turco y a la liga de Turquía, que incorpora a una estrella mundial. En los próximos días se espera la firma definitiva y el registro del delantero ante la federación turca.

Los aficionados y analistas seguirán la respuesta de la UEFA y de los rivales de la liga para evaluar el impacto inmediato de Salah en la competición. Además, la decisión podría influir en las negociaciones de otros clubes interesados en talentos de alto nivel.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 8 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Con qué club ha firmado Mohamed Salah?

Con Trabzonspor, club de la Superliga de Turquía, según los informes de Vietnam.vn y ESPN Deportes.

¿Por qué motivos ha rechazado las ofertas de Arabia Saudita y la MLS?

Los medios indican que Salah prefirió un destino inesperado en Turquía, descartando propuestas de la MLS y ofertas millonarias de Arabia Saudita.

¿Qué pasos siguen para que el fichaje sea definitivo?

Se espera la firma final del contrato y el registro del jugador ante la federación turca en los próximos días, según lo señalado por los reportes.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Mohamed Salah Trabzonspor Liga Turca Transferencias Fútbol

Tendencias relacionadas

↓ Enfriándose Deportes 🔮 se desvanece

La posición del FC Barcelona con Ferran Torres

El futuro de Ferran Torres en el Barça se convierte en una carrera entre la necesidad de un "9" y la oferta de rivales internacionales.

16 fuentes 24 artículos v 24 hace 1 h