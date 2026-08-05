Salah rechaza millones de Arabia y elige un inesperado destino: este será su club
Mohamed Salah dice 'no' a la MLS y a ofertas saudíes, y elige a Trabzonspor como nuevo club
El resumen
Mohamed Salah ha firmado con el club turco Trabzonspor, convirtiéndose en compañero de equipo de Andre Onana. La decisión se produce después de descartar ofertas millonarias de Arabia Saudita y de rechazar una propuesta de la Major League Soccer, según informó Al Bat. El anuncio marca un giro inesperado en la carrera de la joya de Egipto, que había sido vinculada a ligas de mayor exposición. Vietnam.vn confirmó el fichaje, mientras que ESPN Deportes señaló que Trabzonspor mantiene charlas para oficializar el acuerdo.
Goal.com indicó que el agente de Salah recibió los contratos en el último momento, lo que sugiere una negociación concluida recientemente. MARCA y Clarin.com ya anunciaron el nuevo club del delantero. El movimiento afecta al propio jugador, al club turco y a la liga de Turquía, que incorpora a una estrella mundial. En los próximos días se espera la firma definitiva y el registro del delantero ante la federación turca.
Los aficionados y analistas seguirán la respuesta de la UEFA y de los rivales de la liga para evaluar el impacto inmediato de Salah en la competición. Además, la decisión podría influir en las negociaciones de otros clubes interesados en talentos de alto nivel.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 8 h.
Cobertura (7)
- Salah se convierte inesperadamente en compañero de equipo de Andre Onana. Vietnam.vn · hace 14 h
- Fútbol: ¡Bombazo! Mohamed Salah le dice 'NO' a la MLS y firma en Turquía Al Bat · hace 14 h
- Su agente recibió los contratos: el próximo destino de Mohamed Salah cambia en el último momento Goal.com · hace 14 h
- ¡Salah ya tiene nuevo equipo! MARCA · hace 14 h
- Mohamed Salah ya tiene nuevo club: el inesperado destino que la joya de Egipto eligió para seguir su carrera Clarin.com · hace 14 h
- Trabzonspor anuncia que está con charlas para fichar a Mo Salah ESPN Deportes · hace 14 h
- Salah rechaza millones de Arabia y elige un inesperado destino: este será su club Diez.HN · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Con qué club ha firmado Mohamed Salah?
Con Trabzonspor, club de la Superliga de Turquía, según los informes de Vietnam.vn y ESPN Deportes.
¿Por qué motivos ha rechazado las ofertas de Arabia Saudita y la MLS?
Los medios indican que Salah prefirió un destino inesperado en Turquía, descartando propuestas de la MLS y ofertas millonarias de Arabia Saudita.
¿Qué pasos siguen para que el fichaje sea definitivo?
Se espera la firma final del contrato y el registro del jugador ante la federación turca en los próximos días, según lo señalado por los reportes.
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