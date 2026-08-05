Mohamed Salah ha firmado con el club turco Trabzonspor, convirtiéndose en compañero de equipo de Andre Onana. La decisión se produce después de descartar ofertas millonarias de Arabia Saudita y de rechazar una propuesta de la Major League Soccer, según informó Al Bat. El anuncio marca un giro inesperado en la carrera de la joya de Egipto, que había sido vinculada a ligas de mayor exposición. Vietnam.vn confirmó el fichaje, mientras que ESPN Deportes señaló que Trabzonspor mantiene charlas para oficializar el acuerdo.

Goal.com indicó que el agente de Salah recibió los contratos en el último momento, lo que sugiere una negociación concluida recientemente. MARCA y Clarin.com ya anunciaron el nuevo club del delantero. El movimiento afecta al propio jugador, al club turco y a la liga de Turquía, que incorpora a una estrella mundial. En los próximos días se espera la firma definitiva y el registro del delantero ante la federación turca.

Los aficionados y analistas seguirán la respuesta de la UEFA y de los rivales de la liga para evaluar el impacto inmediato de Salah en la competición. Además, la decisión podría influir en las negociaciones de otros clubes interesados en talentos de alto nivel.