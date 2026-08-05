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¿Qué pasa en La Casa de los Famosos México 4 HOY 4 de agosto? Sigue las ÚLTIMAS NOTICIAS este martes EN DIRECT

La cobertura sobre La Casa de los Famosos México 4 detalla horarios, transmisiones y dinámicas especiales como la Cabina de las Tentaciones.

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El resumen

La atención sobre La Casa de los Famosos México 4 se intensifica este 5 de agosto de 2026 debido a las consultas sobre los horarios de transmisión en vivo y los canales disponibles para seguir las incidencias del reality show durante la semana del 3 al 9 de agosto, de acuerdo con la información difundida por N+, Milenio y Récord. Posteriormente, la cobertura destaca la explicación de dinámicas particulares dentro del programa, detallando el funcionamiento de la Cabina de las Tentaciones y lo que ocurre durante las emisiones de los viernes, según se detalla en los portales oficiales y medios deportivos.

Actualmente, el foco informativo se mantiene en guiar a la audiencia sobre las opciones de visualización, canales oficiales y los eventos programados en el transcurso de los días siguientes dentro de la casa.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 13 h.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances10.4 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 5 ago, 02:09 UTC
🇫🇷 Frances 4 ago, 15:43 UTC · Le Monde.fr

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Respuestas rápidas

¿A qué hora y dónde se puede ver La Casa de los Famosos México 4?

Los horarios de transmisión y los canales disponibles forman parte de la información difundida por N+ y Milenio para la semana del 3 al 9 de agosto.

¿Qué es la Cabina de las Tentaciones?

Es una de las dinámicas del programa cuyo funcionamiento y detalles fueron explicados por el medio Récord.

¿Qué eventos ocurren los viernes en el programa?

La cobertura oficial en lacasadelosfamososmexico.tv detalla lo que sucede cada viernes dentro del reality show.

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Temas

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