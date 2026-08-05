¿Qué pasa en La Casa de los Famosos México 4 HOY 4 de agosto? Sigue las ÚLTIMAS NOTICIAS este martes EN DIRECT

La atención sobre La Casa de los Famosos México 4 se intensifica este 5 de agosto de 2026 debido a las consultas sobre los horarios de transmisión en vivo y los canales disponibles para seguir las incidencias del reality show durante la semana del 3 al 9 de agosto, de acuerdo con la información difundida por N+, Milenio y Récord. Posteriormente, la cobertura destaca la explicación de dinámicas particulares dentro del programa, detallando el funcionamiento de la Cabina de las Tentaciones y lo que ocurre durante las emisiones de los viernes, según se detalla en los portales oficiales y medios deportivos.

Actualmente, el foco informativo se mantiene en guiar a la audiencia sobre las opciones de visualización, canales oficiales y los eventos programados en el transcurso de los días siguientes dentro de la casa.