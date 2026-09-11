Jackson Martínez regresa: firma por seis meses con histórico del FPC para ser rival de James y Cuadrado

Jackson Martínez firma un contrato de seis meses con el Deportivo Independiente Medellín (DIM) para la temporada 2026, marcando su regreso al fútbol profesional después de un retiro prolongado. NTN24 ubicó este regreso dentro de una tendencia reciente de veteranos del Mundial 2014, como James Rodríguez y Juan Cuadrado, que también han regresado al fútbol local.

Con la incorporación de Martínez, DIM refuerza su delantera antes de los próximos partidos de la fase regular, lo que podría influir en la lucha por los puestos de Copa Libertadores. Se espera que los fanáticos sigan de cerca su desempeño y que la prensa deportiva cubra su adaptación al ritmo competitivo.