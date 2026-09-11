Jackson Martínez regresa: firma por seis meses con histórico del FPC para ser rival de James y Cuadrado
Jackson Martínez rompe su retiro y firma por seis mesis con DIM, generando expectación como nuevo rival de James Rodríguez y Juan Cuadrado en la Liga BetPlay.
El resumen
Jackson Martínez firma un contrato de seis meses con el Deportivo Independiente Medellín (DIM) para la temporada 2026, marcando su regreso al fútbol profesional después de un retiro prolongado. NTN24 ubicó este regreso dentro de una tendencia reciente de veteranos del Mundial 2014, como James Rodríguez y Juan Cuadrado, que también han regresado al fútbol local.
Con la incorporación de Martínez, DIM refuerza su delantera antes de los próximos partidos de la fase regular, lo que podría influir en la lucha por los puestos de Copa Libertadores. Se espera que los fanáticos sigan de cerca su desempeño y que la prensa deportiva cubra su adaptación al ritmo competitivo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (50% respaldado) Actualizado hace 15 min.
Cobertura (5)
- Confirmado | Jackson Martínez regresa del retiro y jugará con DIM en la Liga BetPlay El Colombiano · hace 14 h
- Jackson Martínez y el milagro de volver a bailar Cha cha Chá en el DIM Qhubo Medellín · hace 14 h
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- Medellín saca a Jackson Martínez del retiro: es nuevo refuerzo para el 2026 ESPN Deportes · hace 14 h
- Jackson Martínez regresa: firma por seis meses con histórico del FPC para ser rival de James y Cuadrado Revista Semana · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Cuánto tiempo durará el contrato de Jackson Martínez con DIM?
Firmó por seis meses.
¿Cómo describen los medios su regreso al fútbol colombiano?
Se menciona como parte del regreso de jugadores del Mundial 2014 y como rival de James Rodríguez y Juan Cuadrado.
¿En qué posición jugará Martínez en el equipo?
Se espera que actúe como delantero en el ataque de DIM.
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