La selección mexicana Sub-23 gana y asegura como mínimo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tras golear a Panamá en la instancia de semifinales. La cobertura de medios como Telemundo, AS México, chivaspasion.bolavip.com, Mediotiempo y TUDN detalla que el encuentro incluyó una destacada actuación de Rogelio González y un gol de Gael García, jugador protegido de Milito en Chivas.

Tras el triunfo que instala al equipo en la disputa por el primer puesto, las declaraciones apuntan a buscar la presea dorada. En contraste, el panorama futbolístico regional muestra realidades distintas según la cobertura de Prensa Libre, la cual reporta que las selecciones de Guatemala encadenan fracasos durante este año 2026, evidenciando una crisis en su balompié.