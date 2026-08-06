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¡Mínimo de plata! México Sub-23 golea a Panamá y asegura medalla en los Centroamericanos 2026

La selección mexicana Sub-23 asegura medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tras golear a Panamá.

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El resumen

La selección mexicana Sub-23 gana y asegura como mínimo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tras golear a Panamá en la instancia de semifinales. La cobertura de medios como Telemundo, AS México, chivaspasion.bolavip.com, Mediotiempo y TUDN detalla que el encuentro incluyó una destacada actuación de Rogelio González y un gol de Gael García, jugador protegido de Milito en Chivas.

Tras el triunfo que instala al equipo en la disputa por el primer puesto, las declaraciones apuntan a buscar la presea dorada. En contraste, el panorama futbolístico regional muestra realidades distintas según la cobertura de Prensa Libre, la cual reporta que las selecciones de Guatemala encadenan fracasos durante este año 2026, evidenciando una crisis en su balompié.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué logró la selección mexicana Sub-23 en los Juegos Centroamericanos 2026?

Aseguró como mínimo la medalla de plata y avanzó a la disputa por el oro tras golear a Panamá.

¿Qué medios cubren el torneo y los partidos de la selección?

La cobertura incluye a Telemundo, AS México, Mediotiempo, TUDN, chivaspasion.bolavip.com y Prensa Libre.

¿Qué otra situación del futbol regional se reporta en paralelo?

Prensa Libre informa sobre una crisis en el futbol guatemalteco debido a los fracasos consecutivos de sus selecciones en 2026.

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